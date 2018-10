Al via il prestigioso torneo ESL Vodafone Championship

eurogamer

: #ESLVodafoneChampionship: sono online le sfide più avvincenti del più importante campionato di eSports in Italia. - Eurogamer_it : #ESLVodafoneChampionship: sono online le sfide più avvincenti del più importante campionato di eSports in Italia. - EnzoZanchi : CANONE APPENA ADEGUATO Bari, Via Sparano Murat Elegante rifinito Ufficio ristrutturato in stabile epoca prestigioso… - GiornaleLORA : A Cefalù , sei i portacolori schierati al via del prestigioso appuntamento conclusivo del Tricolore Salita Autostor… -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Al via ESL, il più importante eeSport italiano organizzato da ProGaming Italia realizzato da quest'anno in partnership con. Ilrappresenta infatti una delle iniziative chiave dell'accordo internazionale siglato lo scorso marzo tra la compagnia telefonica e il leader mondiale degli eSport. ESLè realizzato anche grazie al supporto di Intel e paysafecard, sponsor della manifestazione.Da lunedì 15 ottobre fino a dicembre, i migliori player e le migliori squadre selezionate nel panorama competitivo italiano si sfideranno online su titoli come Tom Clancy's Rainbow Six Siege, League of Legends, CS:GO. A questi titoli si aggiunge Clash Royale, uno dei giochi mobile più giocati e diffusi degli ultimi tempi.Sarà un campionato entusiasmante che vedrà i migliori talenti dell'eSport italiano sfidarsi online per poi ...