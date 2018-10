Al Colle un testo manipolato È giallo sul decreto fiscale

Condono - Di Maio : «Al Quirinale testo manipolato - denuncio alla Procura» Il Colle : «Documento mai arrivato». : «Il testo della Pace fiscale è stato manipolato». Lo annuncia Luigi Di Maio durante la trasmissione Porta a Porta, di Bruno Vespa. «Non è possibile che vada al...

Pace fiscale - Di Maio : ‘Al Colle è arrivato testo manipolato - denunciamo in Procura’ : “Non è possibile che vada al Quirinale un testo manipolato” che riguarda la Pace fiscale. “Domani sarà depositata una denuncia alla procura della repubblica”. Lo ha detto il vicepremier, Luigi Di Maio alla registrazione della puntata di Porta a Porta di stasera. L'articolo Pace fiscale, Di Maio: ‘Al Colle è arrivato testo manipolato, denunciamo in Procura’ proviene da Il Fatto Quotidiano.

Decreto Sicurezza - Salvini : "Incontro positivo al Colle - testo rifinito". Oggi la firma : "È la chiusura virtuosa di un percorso condiviso con tutti. Mai Decreto è stato così tanto accompagnato e studiato come questo sulla Sicurezza e l’immigrazione. Ma è giusto che sia così visto che si tratta di un tema importante e rilevante”. Così il ministro dell’interno Matteo Salvini, in una nota diffusa all’indomani dell’incontro con il presidente della ...

Decreto Genova - dallo Stato 360 milioni a garanzia del ponte. Ecco il testo inviato al Colle : Una garanzia pubblica per il ponte di Genova di 30 milioni l'anno per 12 anni, dal 2018 al 2029. Vale 360 milioni in tutto la copertura statale dei lavori per la ricostruzione, a valere sul Fondo nazionale infrastrutture, nel caso in cui Autostrade rifiutasse di pagarli...

Via libera dalla Ragioneria dello Stato al decreto su Genova - il testo sarà trasmesso al Colle : "Mi ha scritto il premier Conte stanotte, è arrivata la bollinatura (della Ragioneria generale dello Stato, ndr) del decreto su Genova". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio a Bruxelles, confermando quanto riferito da fonti del Mef. Il testo, che contiene misure per affrontare l'emergenza dopo il crollo di ponte Morandi, sarà ora trasmesso al Quirinale.