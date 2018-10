Air Transat incrementa i collegamenti tra Italia e Canada

Viaggi & Turismo : gli animali sono i benvenuti in cabina sui voli Air Transat : La compagnia aerea canadese Air Transat, eletta Miglior Compagnia Aerea Viaggi Vacanze al Mondo 2018 all’evento Skytrax World Airline Awards, offre ai passeggeri in Economy Class l’opportunità di Viaggiare con il proprio animale in cabina[1] sui voli Diretti Italia-Canada. Questo nuovo servizio, che mira a offrire ai passeggeri maggiore tranquillità, migliora l’attuale regolamento sul trasporto di animali domestici e cani da ...