Ai renziani non piace la Cgil di Landini

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) "E' ovvio che, come era nella tradizione novecentesca, si discuta di quale sindacato serva di più rispetto al contesto attuale per tutelare i diritti dei lavoratori in un momento in cui la minaccia di sovranismo è massima. È tradizione che la sinistra si interroghi su questo". Se poi la scelta è tra Maurizioe Vincenzo Colla è "naturale che il Pd in modo particolare si interroghi". Andrea Romano, deputato dem e direttore di Democratica, giornale online del Pd, la mette così e seppure "senza demonizzare" non ha difficoltà ad ammettere di tifare per Colla. "Auspico un sindacato che si misuri con la concretezza. Colla lo conosco da tanti anni, ne ho sempre visto lo spirito riformista, la capacità di andare al merito delle discussioni contrattuali. Mi sento più vicino a lui".A tre mesi dal diciottesimo congresso ...