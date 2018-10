Aguero-Cristofoli pizzicati insieme negli Usa L' ex di Corona nuova fiamma del Kun?

Zoe Cristofoli conquista il cuore di Aguero - Fabrizio Corona è già il passato per la tatuata modella [GALLERY] : Zoe Cristofoli, dopo la storia con Fabrizio Corona, paparazzata insieme al Kun Aguero: la modella italiana a Los Angeles con il calciatore del Manchester City Mentre in Italia si chiacchiera sulle scuse che Fabrizio Corona vorrebbe far recapitare a Silvia Provvedi direttamente nella casa del Grande Fratello Vip (LEGGI QUI), un’ex fidanzata del catanese ha già voltato pagina. Zoe Cristofoli, che ha rotto con l’ex re dei ...