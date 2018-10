ilfattoquotidiano

: AfroNapoli, la società incontra la capitana esclusa perché candidata con Salvini: “Lavoriamo per trovare una soluzi… - Cascavel47 : AfroNapoli, la società incontra la capitana esclusa perché candidata con Salvini: “Lavoriamo per trovare una soluzi… - erregi69 : AfroNapoli, la società incontra la capitana esclusa perché candidata con Salvini: “Lavoriamo per trovare una soluzi… - dicofilo : RT @fattoquotidiano: AfroNapoli, la società incontra la capitana esclusa perché candidata con Salvini: “Lavoriamo per trovare una soluzione… -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Si riapre il dialogo tra Titty Astarita e la dirigenza dell’. La calciatrice,dalla squadra femminile per la propria candidatura con una lista alleata di, e il presidente Antonio Gargiulo si sonoti grazie alle Iene: dopo l’abbraccio a favor di telecamere, il presidente ha promesso di lavorare a un compromesso per poter reintegrare in squadra la 26enne e tutte le sue compagne, che si erano rifiutate di giocare in segno di solidarietà. Martedì c’è stata una lunga riunione tra i vertici del club, per trovare una soluzione all’incidente diplomatico trae calciatrici e iscrivere in extremis la squadra al campionato di serie C1 femminile, al via domenica 21 settembre, chiedendo alla Lega dilettanti una riapertura dei termini. Fino a poche ore prima, infatti, sembrava che l’femminile avesse deciso di non ...