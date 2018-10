Accordo tra Anas e sindacati | tutti i lavoratori saranno ricollocati

Marotta-Inter : nuovo contatto con Steven Zhang. Nessun Accordo con la Juventus per la rescissione del contratto : INTER MAROTTA- Il direttore generale della Juventus, Beppe Marotta, è sempre più vicino all’Inter. A giorni verrà ratificata l’uscita del dirigente dal Consiglio d’amministrazione della Juventus anche se un accordo con la società del presidente Agnelli sulla rescissione del contratto non è stato ancora trovato, nonostante vari incontri. In questo contesto, Marotta pensa al futuro e dopo aver rifiutato un ruolo in Figc, è ...

Incontro tra i sindaci di Bolzano - Appiano e Caldaro : tutti d'Accordo sul tram : Bolzano . Si è svolto in municipio a Bolzano l'atteso Incontro tra il sindaco del capoluogo con l'assessora alla mobilità ed i sindaci di Appiano e Caldaro accompagnati a loro volta dai responsabili ...

Brexit : May cerca strappare Accordo Ue : ANSA, - LONDRA, 16 OTT - Ricompattare il governo dietro la sua linea negoziale: è questo, secondo i media britannici l'obiettivo di Theresa May che oggi ha convocato una riunione ad hoc del Consiglio ...

Trovato l'Accordo tra Lega e M5S : via libera del Governo alla manovra : Il Governo ha approvato la manovra, il decreto fiscale e il decreto di semplificazione. Al termine del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ha sottolineato che entro 24 ore il piano verra' inviato a Bruxelles. Nella manovra sono stati confermati reddito e pensione di cittadinanza, la modifica alla legge Fornero, la sforbiciata alle pensioni d’oro e la quota 100. I punti fondamentali della manovra economica La manovra economica è stata approvata ...

MotoGp - Nakagami rinnova il contratto con la Honda LCR : Accordo prolungato anche per il 2019 : Il pilota giapponese ha prolungato il suo contratto con la Honda LCR anche per il 2019, come riportato dal team sul proprio sito Takaaki Nakagami ha rinnovato il suo contratto con la Honda LCR per il 2019. Lo ha annunciato lo stesso team di MotoGp a pochi giorni dal Gp del Giappone con un comunicato: “Prima di tutto, sono davvero felice di continuare con il team LCR Honda anche nel 2019 – ha detto il pilota giapponese – ...

Accordo tra Eni e Università di Napoli Federico II : Roma, 15 ott., askanews, - Eni e l'Università degli Studi di Napoli Federico II hanno siglato oggi un Accordo di collaborazione su temi di ricerca e sviluppo nel mondo dell'energia, dell'economia ...

BREXIT - GIORNI CRUCIALI PER L'Accordo/ Ultime notizie Londra : nodo frontiere irlandesi tra questioni irrisolte : BREXIT, Politico.ue "c'è L'ACCORDO tra Ue-Uk": convocati gli ambasciatori dei 27 Paesi Ue, si attende una comunicazione ufficiale sull'intesa o il fallimento dei colloqui(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 09:02:00 GMT)

I ribelli siriani a Idlib non si sono ritirati dalla “zona cuscinetto” - come invece prevedeva un Accordo tra Russia e Turchia : Entro lunedì i ribelli presenti nella “zona cuscinetto” attorno alla provincia di Idlib, l’ultima provincia siriana ancora sotto il loro controllo, avrebbero dovuto ritirarsi e spostarsi altrove: era l’ultima condizione prevista da un accordo trovato tra la Turchia (che appoggia The post I ribelli siriani a Idlib non si sono ritirati dalla “zona cuscinetto”, come invece prevedeva un accordo tra Russia e Turchia appeared first on Il ...