Accordo azienda sindacati per rilancio | si parte con 35 assunzioni

Exprivia : service desk a un importante gruppo dell'energia - con Solution 30 Accordo biennale per l'azienda di Molfetta : ... dal Capital Market, Credit & Risk Management all'IT Governance, dal BPO all'IT Security, dai Big Data al Cloud, dall'IoT al Mobile, sino al mondo SAP. Quotata in Borsa Italiana dal 2000 al segmento ...

Ilva - dallo stabilimento di Novi Ligure sì all' Accordo sul rilancio dell'azienda : Teleborsa, - I lavoratori dello stabilimento di Novi Ligure del gruppo Ilva hanno approvato l'accordo raggiunto con Arcelor Mittal sul rilancio dell'azienda . Quasi il 90% dei dipendenti ha detto si ...

Ilva - dallo stabilimento di Novi Ligure sì all' Accordo sul rilancio dell'azienda : I lavoratori dello stabilimento di Novi Ligure del gruppo Ilva hanno approvato l' accordo raggiunto con Arcelor Mittal sul rilancio dell'azienda . Quasi il 90% dei dipendenti ha detto si all'intesa con ...

Servizi Italia sigla pre-Accordo per acquisizione ramo d'azienda Lavanderia Bolognini : Teleborsa, - Servizi Italia ha sottoscritto un pre-accordo con la società Lavanderia Bolognini per l'acquisizione di un ramo d'azienda. La società di diritto Italiano è attiva nell'offerta di Servizi ...