Accoglienza migranti | il sindaco fuori Riace | ' si va avanti'

Firenze - la denuncia della Cgil : "I migranti ospiti dei centri di Accoglienza non potranno uscire la sera" : Il sindacato: una disposizione della Prefettura obbliga i richiedenti asilo a rientrare nelle strutture alle 20 e a rimanervi fino alle otto del mattino. Un'altra circolare ad aprire i pacchi ricevuti dagli ospiti insieme ai gestori

Per l'Accoglienza dei migranti Salvini dice di ispirarsi al catechismo : Per il controllo dell'immigrazione Matteo Salvini si ispira al catechismo. In Trentino, dove è in vista delle lezioni di domenica 21 ottobre, il leader della Lega e ministro dell'Interno ha detto che "anche il catechismo dice di accogliere lo straniero nel limite del possibile. Prima gli italiani e poi il resto del mondo". Da Laives in Alto Adige, il vicepremier ha assicurato che "se serve di ...

Poliziotti aggrediti a calci e pugni dai migranti del centro di Accoglienza : Due Poliziotti hanno riportato ferite giudicate guaribili in 15 e 30 giorni dopo uno scontro con i migranti a Foggia e il Sap, il sindacato autonomo di polizia, chiede «maggiori tutele per i...

Migranti lucrano sull'Accoglienza : così rivendono i biglietti del bus : Gli atteggiamenti incivili e scorretti degli immigrati sugli autobus della Copit sono stati oggetto di riflessione da parte del sindaco di Abetone Cutigliano (Pistoia) in un suo intervento durante un consiglio comunale.Non è la prima volta che viene affrontato un discorso del genere, visti anche i recenti avvenimenti. Spesso accade infatti che i richiedenti asilo si rifiutino di pagare il biglietto, o che addirittura rivendano quello che è messo ...

Esodo Venezuela - Chiesa in prima linea/ “In Colombia assistiamo ogni giorno 5mila migranti. Accoglienza sia d” : Esodo dal Venezuela non si ferma, Chiesa in prima linea per affrontare l'emergenza: “In Colombia assistiamo ogni giorno 5mila migranti”. Le ultime notizie sulla crisi umanitaria(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 16:49:00 GMT)

Cremona - protestano davanti a Prefettura tolto il diritto all’Accoglienza a 6 migranti “Volevamo parlare - presi per criminali” : A Cremona sei migranti sono ‘nel limbo’: accoglienza revocata e allontanamento dalla struttura che li ospitava. Permesso di soggiorno non scaduto, quindi ancora richiedenti asilo. Ma sono spariti. “Sono quasi certamente nei pressi della struttura il Maremmano Bianco (in località Gabbioneta Binanuova, ndr), il centro di accoglienza straordinaria (Cas) in cui alloggiavano”, afferma Rosanna Ciaceri, referente della Consulta degli ...

Riace - Di Matteo a Tv2000 : “Rischio strumentalizzazione per denigrare Accoglienza migranti” : “Colgo con preoccupazione un rischio che si corre quello della strumentalizzazione di questa notizia per denigrare e delegittimare l’operato di tante associazioni, cittadini e volontari che quotidianamente si dedicano anima e corpo all’accoglienza dei migranti”. Lo ha detto il sostituto procuratore nazionale antimafia, Nino Di Matteo, ospite del programma TGtg, condotto da Donatello Vaccarelli, su Tv2000 commentando la vicenda del sindaco di ...

Pozzallo - l’ispettore improvvisa uno spettacolo di magia nel centro d’Accoglienza : la gioia dei bimbi migranti : Nelle immagini, un ispettore in servizio al centro di prima accoglienza di Pozzallo che si si improvvisa prestigiatore per la gioia dei piccoli ospiti. I bambini lo circondano e lui fa sparire oggetti, li fa ridere e giocare. I bambini, increduli, gli chiedono di ripetere le magie e provano loro stessi e riprodurle L'articolo Pozzallo, l’ispettore improvvisa uno spettacolo di magia nel centro d’accoglienza: la gioia dei bimbi ...

Sindaco di Riace - simbolo di Accoglienza - ai domiciliari per migranti e rifiuti : Agli arresti Domenico Lucano. Su gestione dei fondi destinati ai progetti per richiedenti asilo lo stesso gip critica la procura accusandola di errori grossolani -

Il sindaco di Riace - simbolo mondiale di Accoglienza - ai domiciliari per reati su migranti e rifiuti : Agli arresti Domenico Lucano. Sulla gestione dei fondi destinati ai progetti per i richiedenti asilo lo stesso gip critica la procura accusandola di errori grossolani e chiarisce: nessun illecito -

Chi è Domenico Lucano - il sindaco diventato il simbolo dell'Accoglienza per i migranti : Non solo: già nel 2010 Lucano si era classificato terzo nella lista, stilata da City Mayor , dei migliori sindaci del mondo. Nato nel 1958, maestro di scuola, la storia di Lucano inizia negli anni ...

[Il ritratto] Da sindaco eroe internazionale dell'Accoglienza dei migranti a truffatore arrestato : il dilemma Lucano : Bronzi. Conosciuti in tutto il mondo. E migranti, integrati con un sistema da molti indicati come virtuoso e da altri attaccato come promiscuo e ambiguo. La fama di Riace, 1.726 abitanti, provincia di ...