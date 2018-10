Abito blu | 4 modi per portarlo la sera

gqitalia

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Con il classico jeans nero è impossible sbagliare. Ma lo indossiamo già per andare in ufficio, e più volte ci accompagna per la classicata tra amici, insomma il rischio che alla lunga ci stanchi è dietro l’angolo, e poi precluderebbe tutta una serie di opzioni che, a pensarci, non sono niente male. Ogni uomo ha nel proprio guardaroba un classico vestito blu navy, che indossato nelle occasioni formali, dal matrimonio del migliore amico al colloquio di lavoro, nasconde in realtà un potenziale di stile pazzesco. Gli attori che lo hanno sfoggiato, nelle scorse settimane, ne hanno dato un ottimo esempio. 1. Vestito/maglietta/sneakers bianche La versione più facile per chi esce dall’ufficio: via la camicia e la cravatta, la giacca con la t-shirt magari scura anche lei si addice bene anche per un wine bar, le scarpe devono essere delle sneakers immacolate. Meglio. 2. ...