«A Private War» | il coraggio della reporter Marie Colvin diventa un film Il trailer in

: A private war, gli ultimi anni di Marie Colvin - simonafabbris : A private war, gli ultimi anni di Marie Colvin - tpagnanelli : RT @martaserafini: «A Private war», in uscita il film sulla reporter di guerra Marie Colvin / Mio pezzo per ?@Corriere? - ADammacco : RT @martaserafini: «A Private war», in uscita il film sulla reporter di guerra Marie Colvin / Mio pezzo per ?@Corriere? -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) AWar: Rosamund PikeAWar: Rosamund PikeAWar: Rosamund PikeAWar: Rosamund PikeAWar: Rosamund PikeAWar: Rosamund PikeAWar: Rosamund PikeAWar: Rosamund PikeAWar: Rosamund PikeAWar: Rosamund PikeAWar: Rosamund PikeAWar: Rosamund Pikedecide che sarebbeta una giornalista ancora prima di prendere la laurea in Antropologia. È giovanissima quando inizia a lavorare alla United Press International, la curiosità e la voglia di imparare che la porteranno lontano, a raccontare quello che l’Occidente ancora ignorava. Dall’85a tutto tondo, in prima linea per raccontare i conflitti che dilaniano i paesi, affamano i bambini e rendono vedove le donne. Dalla Cecenia al Kosovo, dallo Sri Lanka a Timor Est dove, nel 1999, contribuisce a salvare la vita ...