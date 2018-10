A Lodi soluzione all' italiana | una delibera comunale apre le mense

Mensa scolastica Lodi - Di Maio : “Lo Stato è dalla parte dei bimbi - troveremo soluzione” : Luigi Di Maio è tornato sul caso della Mensa di Lodi: "I bambini non si toccano! Se alcuni genitori non si comportano bene si multino loro, non i loro figli: questo Stato sarà sempre dalla parte dei bambini. Sono contento perché gli italiani hanno risposto dando prova della loro grande solidarietà e del loro grande cuore".Continua a leggere