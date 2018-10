A colori o in bianco e nero? Ecco come nascono le tinte delle automobili

«Gli eroi di Searching? Hanno colori diversi dal 'bianco Trump'» : Dopo aver indossato i Google Glass si è inventato uno spot per promuoverli, ed è entrato nel dream team dei cinque creativi provenienti da tutto il mondo adibiti a pubblicizzare il marchio Google dal ...

Adidas - tornano le Predator Accelerator : stessi colori bianco - nero e rosso : Adidas Football ha rilasciato oggi la nuova versione di uno dei modelli carpe più rappresentative nella storia del calcio: le Predator Accelerator. In passato è stata scelta da alcuni tra i calciatori più apprezzati in grado di scrivere pagine memorabili nella storia del calcio, quali David Beckham, Zinedine Zidane. Il francese, in modo particolare, le […] L'articolo Adidas, tornano le Predator Accelerator: stessi colori bianco, nero e ...

Smalti : i colori per mani e piedi (bianco e giallo i più hot) : Instagram, le star e le collezioni make-up. Sono queste le tre fonti certe a cui ispirarsi per sfoggiare mani e piedi dal colore giusto. E dopo il fenomeno Meghan Markle e la sua manicure lattiginosa beige e rosa pastello, il bianco è lo statement di stagione. Mette in risalto l’abbronzatura e sta bene con tutto. Il secondo protagonista dell’estate 2018 è il giallo, in tonalità neon oppure ocra. Il colore di manicure più trascurato ...

Sturaro allo Sporting Lisbona : è ufficiale/ Addio alla Juventus : "colori bianconeri ormai parte del mio DNA" : Sturaro allo Sporting Lisbona: è ufficiale l'Addio alla Juventus. Il centrocampista si curerà a Torino per due mesi: "colori bianconeri parte del mio DNA"(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 16:10:00 GMT)