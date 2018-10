huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: A Bruxelles assaggi di bocciatura della manovra. Conte la difende davanti a Merkel - LucillaMiss : RT @HuffPostItalia: A Bruxelles assaggi di bocciatura della manovra. Conte la difende davanti a Merkel - giomo2 : RT @HuffPostItalia: A Bruxelles assaggi di bocciatura della manovra. Conte la difende davanti a Merkel - mrcllznn : RT @HuffPostItalia: A Bruxelles assaggi di bocciatura della manovra. Conte la difende davanti a Merkel -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Laeconomica italiana si inserisce in un "quadro di sostenibilità dei conti pubblici, testimoniato dal calo del debito al 126,7 per cento del pil nel 2021". E il superamentolegge Fornero "avrà un effetto positivo sulla produttività del Paese grazie al ricambio generazionale e quindi all'ingresso nel mercato del lavoro di giovani che hanno maggiore familiarità con le nuove tecnologie digitali".ad Angela, Giuseppela legge di bilancio del governo gialloverde. La Cancelliera è il primo scoglio per il premier italiano qui al Consiglio europeo, a tre giorni dalla presentazione del documento programmatico di bilancio in Commissione Ue. Con lei il bilaterale non consuma momenti di tensione, perché qui atutto sembra già scritto: da una parteè irremovibile; dall'altro, la...