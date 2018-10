8 consigli per organizzare al meglio e senza stress la tua vita

Pneumatici invernali - 5 consigli per non sbagliare : Quale è il primo dispositivo di sicurezza dell’auto a cui viene affidato tutto il resto? Non è l’ABS e nemmeno il controllo della stabilità, ma gli Pneumatici, perché proprio da a quei quattro piccoli quadratini di gomma che toccano l’asfalto dipende quasi tutto. Anche l’auto più avanzata e tecnologica diventa pericolosa se poggia su gomme in cattive condizioni o su Pneumatici non adatti alle condizioni che si stanno ...

"Noi M5S abbiamo perso sulla Tap - chiedo scusa". La resa del consigliere regionale Antonio Trevisi : La resa e le scuse. I consiglieri pugliesi del Movimento 5 Stelle sono tornati in Regione con queste parole stampate in volto: "Non ce l'abbiamo fatta a fermare la Tap". Antonio Trevisi, che dello stop al gasdotto Trans Adriatic ha fatto la sua principale battaglia, in lotta anche con il vicepremier Matteo Salvini, non nasconde l'amarezza poche ore dopo l'incontro a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte: "Siamo stati ottimisti, un po' ...

Speciale difesa : Siria - consiglio democratico risponde a minacce governative di operazione militare : Amman, 16 ott 15:30 - , Agenzia Nova, - Il gruppo di opposizione Consiglio democratico Siriano , Sdc, , organizzazione politica delle milizie curdo-arabe Forze democratiche Siriane... , Res,

Maltempo - alluvione in Sardegna : un minuto di silenzio in consiglio regionale per la vittima : Il Consiglio regionale della Sardegna ha ricordato oggi la vittima dell’alluvione del 10 e 11 ottobre scorso e le persone colpite dall’evento calamitoso, ed ha osservato un minuto di silenzio: “Ritengo doveroso in apertura di seduta rivolgere un pensiero ai familiari di Tamara Maccario, a cui rivolgo a nome mio e di tutto il Consiglio regionale il più sincero e sentito cordoglio. Siamo vicini a chi durante la terribile ...

Come velocizzare lo smartphone vecchio : 10 consigli per Android : Dieci modi per velocizzare un Android vecchio lentoAttiva comandi che ti servonoSpegni lo smartphoneAggiorna sistema operativoUsa le app liteUsa Google FotoRipulisci file inutiliElimina tutti gli effetti visiviUsa microsd veloceReset di fabbricaCome velocizzare il vecchio smartphone Android che ormai conta le sue primavere sulle dita di una mano e più? Se non sei interessato ad avere sempre l’ultimo modello in piazza e preferisci sfruttare il ...

consiglio dei Ministri su manovra. 2 ore di ritardo per ultimo confronto Salvini-Di Maio : Il testo dovrà essere inviato a Bruxelles entro mezzanotte. Giornata frenetica di riunioni, tecniche e politiche, per eliminare gli elementi di contrasto. Risolutivo il lungo vertice Salvini-Di Maio-...

La casa come un bancomat - tutti i consigli per la terza età. Ma attenzione ai rischi : Vendita della nuda proprietà o prestito vitalizio? Qual è il modo migliore per far fruttare la propria casa quando si ha una certa età e si vuol contare su qualche soldo in più, restando però nella ...

Vogliono istituire un “consiglio superiore della lingua italiana” (ancora) : Sono quasi vent'anni che in Parlamento si propone l'istituzione di un "Consiglio superiore della lingua Italiana", variato lievemente di proposta in proposta: dovrebbe essere un ente governativo, di natura ibrida accademico-politica, volto a promuovere la lingua italiana. E a sorvegliarla. Vediamo l'ultima proposta formulata in tutta la sua sfolgorante vaghezza.Continua a leggere

Call of Cthulhu requisiti di sistema per PC minimi e consigliati : Call of Cthulhu: svelati i requisiti di sistema per PC. requisiti minimi e consigliati hardware per giocare a Call of Cthulhu su PC Windows Call of Cthulhu requisiti PC Emergono in rete i primi requisiti minimi e consigliati per la versione PC di Call of Cthulhu. Chi ha intenzione di giocare a Call of Cthulhu […]

Cuore : 12 consigli per prevenire infarto e ictus : Pesarsi una volta al mese, ascoltare il ritmo del Cuore sul polso, dormire 8 ore, mangiare 5 porzioni di frutta e verdura: sono alcune delle abitudini che si possono adottare ogni giorno per tenere in salute il Cuore e prevenire infarto, ictus e le malattie da trombosi. Le ricorda Alt (Associazione lotta alla trombosi) nella sua Agenda del Cuore 2019, con consigli per ogni mese dell’anno. 1. Pesarsi una volta al mese e tenere un diario. 2. ...

consigli di viaggio per vegani : ... in vacanza sul Mar Rosso senza pagare Le gallery più viste I Paesi più pericolosi per le vacanze secondo la Farnesina I più bei mercatini di Natale in Italia I confini più strani del mondo In Italia ...

consiglio di Stato : non possono essere le leggi razziali a decidere oggi se una persona è ebrea : ... come invece riteneva di fare la Presidenza del Consiglio e il ministero dell'Economia. Lo ha affermato con una

Cibo - da Cracco e Covatta i consigli per una 'cucina etica' - : 'La fame nel mondo si risolve con la solidarietà più complessa della beneficenza ma anche con le nostre abitudini quotidiane' dice Covatta: 'A casa mia un piatto si butta solo alla quinta volta che ...