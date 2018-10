Are you as excited as Mi about #MiMIX3? RT now if you want #5G! pic.twitter.com/RFDwqLye6v — Mi ...

Tirreno Power : accordo con Vernazza Autogru - nasce cittadella a Vado Ligure (3) : (AdnKronos) - Oggi, sottolinea Allegra, "manteniamo un impegno e diamo il via a una nuova storia per questo territorio. L’impegno era di far rinascere posti di lavoro dalle ceneri del carbone e di trovare una soluzione per tutti i lavoratori colpiti dal sequestro. In questi due anni abbiamo valutato

Tirreno Power : accordo con Vernazza Autogru - nasce cittadella a Vado Ligure (2) : (AdnKronos) - Questo accordo fa seguito a quello firmato alcune settimane fa da Tirreno Power con il polo savonese dell’Università di Genova grazie al quale vengono messi a disposizione spazi per aule e laboratori, permettendo all’Ateneo di trasferire all’interno del sito di Vado Ligure attività sci

Tirreno Power : accordo con Vernazza Autogru - nasce cittadella a Vado Ligure : Roma, 17 ott. (AdnKronos) - E' stato firmato oggi l’accordo che dà il via alla reindustrializzazione delle aree non più utilizzate della centrale elettrica Tirreno Power a Vado Ligure, in provincia di Savona. L’accordo, si legge in una nota, prevede l’insediamento della società Vernazza Autogru che

Quirinale : da Mattarella Scuola fiorentina dialogo interreligioso : Roma, 17 ott. (AdnKronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale una delegazione della Scuola fiorentina di alta formazione per il dialogo interreligioso e interculturale, guidata dal presidente Joseph Levi. Ne dà notizia un comunicato.

Veneto : assegno per il lavoro a 9mila disoccupati (3) : (AdnKronos) - “In meno di un anno dalla sua istituzione – dichiara l’assessore regionale al lavoro, Elena Donazzan - l’assegno per il lavoro ha già superato le nostre aspettative in termini di destinatari raggiunti e di risultati occupazionali, rivelandosi uno strumento semplice ed efficace. La misu

Veneto : assegno per il lavoro a 9mila disoccupati (2) : (AdnKronos) - A livello territoriale, la maggior parte degli assegni sono stati rilasciati dai Centri per l’impiego delle province di Treviso (22%) e Vicenza (21%), seguiti da quelli di Verona (18%), Padova (18%), Venezia (12%), Belluno (5%) e Rovigo (4%). Il tempo che intercorre tra la richiesta e

Veneto : assegno per il lavoro a 9mila disoccupati : Venezia, 17 ott. (AdnKronos) - A quasi un anno dall’avvio dell’iniziativa sono oltre 9mila gli ‘assegni per il lavoro’ rilasciati dai Centri per l’impiego del Veneto ai disoccupati over 30; e 7mila beneficiari si sono già recati presso uno degli enti accreditati della regione per iniziare il proprio

Roma - padre migrante non paga la mensa Il nome della bambina di 9 anni finisce sull’Albo pretorio : Il Comune di Roma chiede 730 euro di arretrati per la mensa scolastica a una famiglia di origini nigeriane senza fissa dimora e, come se non bastasse, fa pubblicare sull’Albo pretorio (e dunque sul sito ufficiale del Comune di Roma) il nome della piccola di 9 anni, sottoponendola a un’ulteriore pubblica umiliazione. Storie di ordinaria burocrazia all’ombra del Campidoglio, una vicenda di cui si è accorto il quotidiano Romano Il Messaggero. Va ...

Esplosione a Milano - ridotta la pena in appello a Giuseppe Pellicanò per la strage di via Brioschi : 30 anni di carcere : È stata ridotta in appello la pena per Giuseppe Pellicanò, il pubblicitario accusato di strage e devastazione per aver causato l’Esplosione del suo appartamento in un palazzo di via Brioschi, a Milano, nel giugno 2016. La Corte d’Assise d’appello di Milano lo ha condannato a 30 anni di carcere, ritoccando l’ergastolo inflitto in primo grado. Nell’Esplosione morirono la sua ex compagna Micaela Masella e una coppia di ...

Migranti - 22enne originario del Gambia si toglie la vita : “Gli era stato negato l’asilo politico” : Amadou Jawo, un immigrato 22enne originario del Gambia si è suicidato impiccandosi al cornicione della casa dove viveva con altri connazionali a Castellaneta Marina, in provincia di Taranto. Il giovane viveva in Italia da due anni e alcuni giorni fa gli era scaduto il permesso di soggiorno: secondo l’associazione Babele, “aveva avuto il diniego” alla domanda di asilo politico e proprio per questo si sarebbe tolto la vita. ...

Basta fumare la cannabis - semmai mangiatela (è un business enorme) : Roma. Da ieri in Canada è legale l’uso ricreativo dei derivati della canapa indiana, in base a un cannabis Act approvato a giugno. È il secondo paese al mondo dopo l’Uruguay, a parte otto stati americani (più Washington D.C.) e a parte il peculiare modello olandese dei coffee shop. Ma secondo il Can

Allerta Meteo - violenta squall-line temporalesca dalla Tunisia verso Sardegna - Malta e Sicilia : attenzione a Giovedì 18 Ottobre : Allerta Meteo – Fa caldo, molto caldo in queste ore in tutt’Italia: al Nord, dove splende il sole e la temperatura ha raggiunto oggi pomeriggio +22°C a Trieste e Mantova e +21°C a Merano, ma soprattutto al Centro/Sud e in modo particolare nelle Regioni tirreniche, con temperature quasi estive tra Liguria e Campania. Clima molto mite anche in Puglia e Sicilia. La colonnina di mercurio, infatti, ha raggiunto i +27°C a Napoli, Salerno e ...

Lorenzo Pellegrini - il centrocampista del futuro : qualità e personalità - è già un idolo a Roma [VIDEO] : La pausa per le Nazionali è servita a ricaricare le batterie, in particolar modo la Roma si prepara ad aprire la nuova giornata del campionato di Serie A, di fronte la Spal in un match sulla carta abbordabile ma comunque da non sottovalutare. Un protagonista in questo inizio di stagione è stato sicuramente il centrocampista Lorenzo Pellegrini, stiamo parlando di un calciatore completo, di qualità e personalità, un centrocampista già ...

La NBA sempre più internazionale : in campo 108 giocatori da 42 nazioni diverse : Per la quinta stagione di fila presenti almeno 100 giocatori internazionali e tutte e 30 le squadre ne hanno almeno uno. L'articolo La NBA sempre più internazionale: in campo 108 giocatori da 42 nazioni diverse è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.