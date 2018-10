What is going on with the helicopters at the Empire State Building!? I can’t sleep it’s so noisy ...

Stefano Sollima : “Il cinema d’autore? Ha allontanato il pubblico dalle sale. Una forma sofisticata di suicidio” : “Il cinema d’autore ha distrutto il cinema perché ha allontanato il pubblico dalle sale”. Nel ricordare l’esperienza sui set di papà Sergio (Sandokan, Corri uomo corri), Stefano Sollima, durante la diretta al fatto quotidiano.it per presentare l’uscita del suo film hollywoodiano Soldado (18 ottobre 2018), torna sulla diatriba storica tra cinema di intrattenimento e cinema d’autore: “Il grande cinema è passato attraverso il cinema di ...

Come disattivare 4G Voce TIM : TIM è tra gli operatori italiani più famosi al giorno d’oggi soprattutto perché spesso e volentieri propone delle offerte davvero interessanti che catturano l’attenzione di tantissimi utenti. In questa guida odierna andremo a parlare nello leggi di più...

Spagna - alluvioni a Maiorca : trovato il corpo del bimbo disperso - le vittime salgono a 13 : E’ stato rinvenuto a Maiorca, vicino a un ponte nella città di Sant Llorenc de Cardassar, il corpo senza vita del bimbo di 5 anni che risultava disperso dalla scorsa settimana, quando l’isola spagnola è stata colpita da devastanti alluvioni. Sono dunque 13 le vittime dell’ondata di maltempo. Il piccolo viaggiava a bordo di un’auto con la madre e la sorella di 7 anni, quando la vettura è stata trascinata via da un fiume di ...

Argentina - atteso chiarimento tra Maradona e Messi dopo le dichiarazioni dell’ex Pibe de Oro : Matias Morla, legale di Maradona, in un’intervista ad “America 24” ha fatto sapere che nei prossimi giorni l’ex numero 10 del Napoli tenterà un chiarimento con Messi per le dichiarazioni rilasciate di recente: “Maradona chiamerà Messi per spiegargli quello che voleva dire. Diego è triste, gli è dispiaciuto quello che ha detto Kempes, ha sempre sostenuto la nazionale“. Maradona era andato giù pesante, ...

Stasera in TV : i Film di Oggi Mercoledì 17 Ottobre 2018 : Film Stasera in TV: Lasciati andare, The New World, Management, Io, Robot, Benvenuti al Sud, Misterioso omicidio a Manhattan, Cappuccetto Rosso Sangue

ABB : importanti commesse in India e Polonia : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Cina : gli Usa considerino correttamente la cooperazione tra la Cina e i vari Paesi in via di sviluppo : ... Lu Kang ha sottolineato che la Cina fa propria la "giusta visione della rettitudine e del profitto" quando coopera con i Paesi in via di sviluppo, non ponendo mai alcuna condizione politica. Lu Kang ...

Politica. Articolo 1 MDP contro Ancarani : la Casa delle Donne non si tocca : Politica

Ethiopian Airlines riprende i voli per Mogadiscio : Roma, 17 ott., askanews, - Ethiopian Airlines, il più grande gruppo aeronautico in Africa, certificato da SKYTRAX come la Compagnia Aerea a 4 stelle, ha annunciato la ripresa dei voli per Mogadiscio, ...

Calcio - Italia-Stati Uniti si giocherà a Genk. Data - programma - orario d’inizio e tv dell’amichevole : L’amichevole tra la Nazionale italiana di Calcio e gli Stati Uniti si disputerà a Genk (Belgio) martedì 20 novembre. Gli azzurri, tre giorni prima affronteranno a Milano la decisiva sfida di Nations League contro il Portogallo, in cui si giocheranno la qualificazione alle Final Four. Dopo questo match, l’Italia volerà quindi in Belgio per questa prestigiosa sfida con gli USA. Sono 11 i precedenti tra le due nazionali, con gli azzurri che hanno ...

Tennis - ATP Anversa 2018 : prima vittoria di Salvatore Caruso nel circuito maggiore. Sconfitto l’indiano Bhambri : Salvatore Caruso sfrutta al meglio il ripescaggio nel tabellone principale del torneo ATP di Anversa. Il siciliano, da lucky loser, si è qualificato per il secondo turno dopo aver Sconfitto in tre set l’indiano Yuki Bhambri, numero 100 del mondo, con il punteggio di 7-6 5-7 6-1 dopo due ore e ventidue minuti di gioco. Questa è anche la prima vittoria in carriera per Caruso a livello ATP e sicuramente il nativo di Avola può ora ambire anche ...

Migranti : Mediterranea - "40 bloccati su cargo a sud di Lampedusa" : Il cargo "Just Fitz III", battente bandiera delle Isole di Marshall, con a bordo circa 40 Migranti tratte in salvo lunedì, è bloccato a sud di Lampedusa. Lo rende noto Mediterranea Saving Humans, il cartello promotore della missione della nave "Mare Jonio". "Come stanno? Hanno bisogno di cure urgenti? Chiediamo - afferma - che vengano immediatamente portate nel più vicino porto di ...

Partono oggi gli sconti di Halloween su PlayStation Store : Halloween si avvicina sempre di più e, in vista della ricorrenza, ecco spuntare delle interessanti promozioni sullo Store di PlayStation.Stando a quanto riportato sul blog ufficiale PlayStation.com, a partire da oggi sono in promozione alcuni apprezzati giochi, tra cui Dark Souls III, Bloodborne, Dead Cells, Prey, Doom e molti altri.Sulla pagina ufficiale potete leggere l'elenco completo dei giochi.Read more…

Il campione di Muay Thai Joseph Lasiri a One Championship : Roma, 17 ott., askanews, - Il 26 ottobre il campione del mondo di Muay Thai Joseph Lasiri torna in gabbia a ONE Championship, il più grande circuito di sport da combattimento del mondo. Lasiri ...