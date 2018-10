2019 | il festival di Woodstock potrebbe tornare 50 anni dopo

Auditorium Parco della Musica - ecco la nuova stagione : nel 2018/2019 500 concerti e 11 festival : Per la 17ima delle stagioni dell'Auditorium Parco della Musica sono previsti oltre 500 concerti, spettacoli, appuntamenti culturali, oltre 50 lezioni e 11 tra festival e rassegne che ospiteranno i ...

Presentati i bandi di concorso del FIPILI Horror Festival 2019 : ... concorso cortometraggi di genere Horror, thriller, fantastico e di fantascienza, retrospettive con importanti ospiti, workshop, masterclass e mostre d'arte legate al mondo cinefilo; mentre la ...

Festival di Sanremo 2019 - iniziano a prendere consistenza i primi nomi dei possibili Big. Bertè - Amoroso ed Ultimo i nomi più caldi : Mancano ancora quattro mesi al Festival di Sanremo, il 59° della sua storia, ma già ad ottobre iniziano a farsi insistenti delle voci sulla possibile rosa dei big del “Baglioni-bis” (l’annuncio della lista ufficiale si terrà con grossa probabilità a dicembre, nel corso delle cinque serate che eleggeranno i due vincitori tra i 24 partecipanti alla gara “Sanremo Giovani” che garantirà loro un posto nella categoria Big). Il nome, ad oggi, più ...

Aperte le iscrizioni per il “XVII FESTIVAL ESTIVO Live Tour 2019?. Moduli online sul sito ufficiale - iscrizione gratuita. Al primo classificato contratto editoriale - produzione - tour promozionale - videoclip e promozione radio/stampa : ALL MUSIC NEWS Aperte le iscrizioni per il “XVII FESTIVAL ESTIVO Live tour 2019″. Moduli online sul sito ufficiale, iscrizione gratuita. Al primo classificato contratto editoriale, produzione, tour promozionale, videoclip e promozione radio/stampa Sono Aperte le iscrizioni al FESTIVAL ESTIVO 2019, manifestazione, patrocinata dal Comune di Piombino e dal Nuovo Imaie, condotta in quest’ ultima edizione da Anna Pettinelli di RDS ...

Il Motor Show è proprio morto. Nel 2019 diventa Festival e va a Modena : Non riusciamo a smettere di ridere, pensando alla telefonata di ieri sera con l’ufficio stampa del Motor Show, in cui più volte ci è stato detto che quanto riportato sui media sulla cancellazione dell’evento 2018 non era mica detto fosse vero e forse avevamo tutti preso una grossa cantonata che avremmo pagato con una figura […] L'articolo Il Motor Show è proprio morto. Nel 2019 diventa Festival e va a Modena sembra essere il ...

Festival di Sanremo 2019 tra Giovani e Campioni - date da confermare e co-conduttrici : a che punto siamo? : L'organizzazione del Festival di Sanremo 2019 procede ma si attendono ancora troppe conferme per essere già giunto a fine settembre. Prima di tutto le date: sono da confermare in via ufficiale quelle delle due serate dedicate ai Giovani, in programma dicembre in diretta su Rai1, ma potrebbero slittare anche quelle della kermesse canora di febbraio. Gli aspiranti concorrenti della categoria Giovani del prossimo Festival di Sanremo sono ancora ...

Festival di Sanremo 2019/ Cast e Big in gara : Gigi D’Alessio in coppia? Ecco tutti i potenziali nomi : Nonostante manchino ancora alcuni mesi alla nuova edizione del Festival di Sanremo 2019, sono emerse già le prime indiscrezioni sul possibile Cast che potrebbe calcare il palcoscenico.(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 15:50:00 GMT)

Festival filosofia : Persona tema 2019 : MODENA 16 SET - E' 'Persona' il tema del prossimo anno del Festival filosofia che si volgerà a Modena, Carpi e Sassuolo dal dal 13 al 15 settembre 2019, forte dei successi di 18 anni e presenze che ...

Il festivalfilosofia dà appuntamento al 2019 : "persona" sarà il tema della prossima edizione : Lezioni magistrali, spettacoli e manifestazioni artistiche sono ancora in corso, ma in base alle prime proiezioni possiamo stimare che l'affluenza di pubblico agli appuntamenti in programma " che ...

Festival della Filosofia : il tema del 2019 sarà la 'Persona' - : 185 mila presenze e forse di piu', distribuite uniformemente. Bene anche le mostre e il programma artistico. 'Perche' voi filosofi spesso non volete commentare la cronaca politica?' 'Perche'- risponde un filosofo a microfono spento alla Dire- per farlo serve il giusto modo, il tempo e il contesto adatto. Non un tweet, non una chiacchiera'. Ma per chi avesse la ...

Sanremo 2019 : Edoardo Leo non condurrà il Dopo Festival nella prossima edizione : Sanremo 2019, Claudio Baglioni in cerca del nuovo conduttore del Dopo Festival: Edoardo Leo non ci sarà La voglia di rinnovare a Sanremo e di proporre al pubblico nuovi volti Claudio Baglioni pare che ce l’abbia anche in merito al Dopo Festival. Stando all’ultima indiscrezione pubblicata dal settimanale Chi, infatti, pare che il direttore artistico abbia […] L'articolo Sanremo 2019: Edoardo Leo non condurrà il Dopo Festival ...

Festival di Sanremo 2019 : Elisa Isoardi a La vita in diretta svela i suoi desideri : Elisa Isoardi al Festival di Sanremo ? La neoconduttrice del programma La prova del cuoco - che debutterà su Rai1 il prossimo lunedì - è stata ospite della vita in diretta e durante l'intervista con ...

Festival di Sanremo 2019 - la Isoardi al fianco di Claudio Baglioni : ecco cosa risponde : FUNWEEK.IT - La carriera di Elisa Isoardi potrebbe essere ad una svolta importante: prontissima a conquistare i fan di Antonella Clerici al timone di una rinnovata stagione de La Prova del Cuoco, la ...