17 ottobre 12 novembre -UN AMORE DI SWANN - IL TEMPO PERDUTO - IL TEMPO RITROVATO con

Nuoto - Federica Pellegrini guida il gruppo azzurro in raduno a Livigno dal 14 ottobre al 3 novembre : Dal 14 ottobre , Federica Pellegrini e altri nuotatori azzurri saranno a Livigno per tre settimane di lavoro Ritiro in altura per un gruppo di azzurri che saranno a Livigno dal 14 ottobre al 3 novembre , in preparazione dei meeting in vasca corta che apriranno la stagione che culminerà con i mondiali di Hangzhou da 6 all’11 dicembre. Sono convocati: Margherita Panziera (Fiamme Oro/CC Aniene), Federica Pellegrini (CC Aniene), Aglaia ...

Gravi problemi al sito Ryanair oggi 1 ottobre : perché voli cancellati da novembre? : Non di poco conto i problemi al sito Ryanair registrati oggi 1 ottobre. Non che le pagine web della compagnia non siano raggiungibili da parte dei numerosi clienti ma molti di questi segnalano un'anomalia davvero vistosa, con i voli cancellati dal proprio profilo, in particolare quelli programmati per il mese di novembre. Cerchiamo di capire quale sia la situazione attuale e se esiste per il momento un feedback dell'azienda in merito ...