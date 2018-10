120 anni di Figc | Sara Gama simbolo del calcio femminile

Insieme contro il Cancro al Quirinale con i “palloni della salute” per la celebrazione dei 120 anni della FIGC : La campagna educazionale della Fondazione Insieme contro il Cancro e della Federazione Italiana Giuoco Calcio “Il Pallone della salute” arriva sul Colle più alto di Roma. Ieri al Quirinale, durante la Cerimonia ufficiale per il 120° anniversario della FIGC, Dino Zoff ha consegnato nella mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella un pallone firmato da tutti gli Azzurri della Nazionale di Calcio. Erano presenti i vertici delle ...

Fieracavalli compie 120 anni : appuntamento a Verona dal 25 al 28 ottobre : Fieracavalli, tra le principali manifestazioni al mondo dedicate al cavallo taglia il traguardo dei 120 anni di età. L'edizione numero 120 è in programma dal 25 al 28 ottobre prossimi, mentre la prima, insieme a un'altra manifestazione organizzata da

Rebecca - prima nata dopo 62 anni a Caldane - paese a quota 1200 metri in provincia di Cuneo : A Caldane, paese di montagna in provincia di Cuneo, non nasceva un bambino dal '56. dopo 62 anni, un fiocco rosa ha posto fine a questa lunga assenza: nella borgata a a 1200 metri di altezza è nata la piccola Rebecca. Lei è la quinta componente della famiglia Ruà. Il padre Luca, studente al Politecnico di Torino, con la moglie Cinzia, ha lasciato tutto per trasferirsi in alta quota per gestire un rifugio, portando con ...

Alleanza festeggia 120 anni con 15 mila bimbi in 120 piazze : milano, askanews, - 15 mila bambini riuniti in 120 piazze italiane per un evento unico al mondo dedicato ai bimbi meno fortunati. Alleanza Assicurazioni ha scelto di puntare tutto sulla solidarietà ...

120 anni di Alleanza - l'AD Davide Passero guarda al futuro : 12 ottobre 1898-2018: Alleanza Assicurazioni, Gruppo Generali , compie 120 anni . Un evento unico nel suo genere per una compagnia che non è solo una delle più antiche in Italia e in Europa, ma rimane ...

Chi è Adriano Panzironi - l'uomo della dieta 'per vivere 120 anni' : Ha anche avviato un centro sportivo ad Anzio della sua professione e delle sue proposte alimentari si è occupata anche la trasmissione Le Iene , e su di lui si sono accesi i riflettori di scienza e ...