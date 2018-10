Youth Olympic Games | il match di Scampoli-Bertozzi in diretta streaming

Atletica – Olympic Youth Games : il campione europeo Lorenzo Benati chiude quinto nei 400 : L’azzurro recupera una posizione chiudendo al quinto posto nella classifica finale Al via la seconda fase dell’Atletica alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires. Sui 400 metri il campione europeo under 18 Lorenzo Benati con 48.00 migliora il crono del primo turno (48.58) e recupera una posizione per chiudere quinto nella classifica finale: conta infatti la somma dei due tempi. Brillante prova in gara-2 del discobolo azzurro ...

Golf – Olympic Youth Games - Italia al secondo posto quando manca un giro alla fine della gara a squadre : Nel turno giocato con formula foursome, gli azzurri sono stati sorpassati dalla Thailandia con un totale di 128 L’Italia (Andrea Romano, Alessia Nobilio) è al secondo posto con 129 (57 72, -11) colpi a un giro dal termine della gara di Golf a squadre agli Youth Olympic Games, ossia le Olimpiadi Giovanili, che si sta svolgendo sul percorso dell’Hurlingham Golf Club (par 70), a Buenos Aires in Argentina. Nel turno giocato con formula ...

Golf – Youth Olympics Games : Italia leader dopo un giro nella gara a squadre : Grande partenza di Andrea Romano, autore di una “buca in uno”, e di Alessia Nobilio, che conducono il torneo con tre colpi di vantaggio sulla Thailandia e cinque su Stati Uniti e Svizzera L’Italia (Andrea Romano, Alessia Nobilio) è al comando con 57 (-13) colpi dopo il primo giro, giocato con formula fourballs, del torneo a squadre di Golf agli Youth Olympic Games, ossia le Olimpiadi Giovanili, che si sta svolgendo sul percorso ...

Vela – Olympic Youth Games : quinta giornata di regate - Renna e Speciale si giocano una medaglia : I due atleti azzurri scendono oggi in acqua per conquistare una medaglia agli Olympic Youth Games La quinta giornata di regate con i suoi 14° è stata la più fredda dall’inizio degli Youth Olympic Games di Buenos Aires. Il Club Nautico San Isidro è stato battuto da un vento sui 10/15 nodi che soffiava in direzione est/nord est. Il livello dell’acqua era alto a causa della pioggia caduta e del vento da sud est che ha soffiato ...

Olympic Youth Games – Tiro con l’Arco : domani il via alle gare - Italia rappresentata da Federico Fabrizzi : Gli arcieri ieri hanno provato il campo di gara di Buenos Aires “Parque Sarmiento” con i tiri di prova non ufficiali mentre oggi, giovedì 11 ottobre, sono tornati sulla linea di Tiro per i tiri di prova ufficiali Le Olimpiadi Giovanili stanno per entrare nel vivo anche per l’arco. domani, venerdì 12 ottobre, le frecce di qualifica apriranno il programma. A rappresentare l’Italia sarà Federico Fabrizzi (Arcieri ...

Canottaggio – Youth Olympic Games - l’Italia vince la medaglia d’oro nel due senza maschile : Il due senza maschile di Alberto Zamariola e Nicolas Castelnovo ha vinto la prima medaglia d’oro per il Canottaggio italiano Ieri pomeriggio, nella tarda serata italiana, a Buenos Aires (Argentina) durante i Giochi Olimpici Giovanili il due senza maschile di Alberto Zamariola e Nicolas Castelnovo ha vinto la prima medaglia d’oro per il Canottaggio italiano. Una medaglia storica poiché l’Italremo, pur partecipando alle altre edizioni, non ...

Vela – Youth Olympic Games : terzo giorno di gare a pieno regime - Giorgia Speciale mantiene la leadership : L’azzurra mantiene la prima posizione dei Techno 293 femminili ottenendo 3 e 2 come risultati di giornata Arriva il vento a Buenos Aires per il terzo giorno di regate e il programma della Vela si svolge finalmente a pieno regime. Tutte e tre le classi sono scese nelle acque antistanti il Club Nautico San Isidro portando a termine diverse prove – precisamente 3 per i Kiteboard TT:R, 4 per i Nacra 15 e 2 per i Techno 293 ...

Vela – Youth Olympic Games : i risultati della seconda giornata di gare - Nicolò Renna in seconda posizione : Sale di una posizione grazie al primo posto di ieri l’azzurro Nicolò Renna (CS Torbole) nei Techno 293 Plus maschili, lo precede il greco Kalpo Kalpogiannakis Stenta a decollare il programma della Vela ai Giochi Olimpici Giovanili di Buenos Aires, la mancanza di vento costringe gli organizzatori a far rientrare gli atleti dopo una sola prova portata a termine, a differenza delle tre previste. La mattinata di ieri – lunedì 8 ottobre ...

Golf – Youth Olympic Games - Andrea Romano e Alessia Nobilio rappresentano l’Italia in Argentina : l’Italia fu protagonista nella precedente edizione del 2014 in Cina con Renato Paratore che conquistò l’oro individuale e poi il bronzo a squadre insieme a Virginia Elena Carta Andrea Romano e Alessia Nobilio difendono i colori azzurri agli Youth Olympic Games, ossia le Olimpiadi Giovanili che si stanno svolgendo a Buenos Aires in Argentina, e dove la gara di Golf individuale (maschile e femminile con formula stroke play) avrà luogo dal ...

Vela – Youth Olympic Games : Giorgia Speciale in vetta alla classifica : Youth Olympic Games: comincia alla grande l’Olimpiade di Giorgia Speciale, che con due primi si prende la testa della classifica dei T293 plus femminili. Nicolò Renna terzo nei T203 Plus Maschili Con un ritardo di più di due ore sulla tabella di marcia sono iniziate a Buenos Aires le regate dei Giochi Olimpici Giovanili 2018. Il programma prevedeva l’inizio delle gare alle ore 12:00 locali (17:00 italiane), ma la mancanza di ...

Vela – Youth Olympic Games : iniziata ufficialmente la 3ª edizione a Buenos Aires : Youth Olympic Games: iniziata ufficialmente la terza edizione dei Giochi Olimpici Giovanili a Buenos Aires in Argentina. 200.000 persone invadono Plaza de la Republica per la cerimonia d’apertura Sabato 6 ottobre alle ore 19:00 (00:00 italiane) hanno preso ufficialmente il via i Giochi Olimpici Giovanili estivi 2018 in una Buenos Aires invasa da colori e allegria. 4000 atleti da 206 paesi hanno sfilato davanti al numeroso pubblico ...