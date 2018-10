Xbox One | Disponibile il supporto mouse e tastiera per gli Insider

Il prossimo aggiornamento di Xbox One introdurrà il supporto a mouse e tastiera : L'anteprima del prossimo aggiornamento di sistema di Xbox One include il supporto a mouse e tastiera a discrezione del singolo gioco, riporta Dualshockers.Questo significa che sarà discrezione dello sviluppatore se permettere o meno di giocare il proprio gioco con mouse e tastiera. L'aggiornamento in questione è atteso a novembre e renderà possibile giocare con mouse e tastiera se il gioco lo permetterà. Warframe sarà il primo gioco che ...

Fallout 76 : il Microsoft Store svela le dimensioni della versione Xbox One : Come era accaduto per Red Dead Redemption 2, la pagina del Microsoft Store dedicata a Fallout 76 si è aggiornata svelando le dimensioni di questa versione del gioco, che si attesta sui 45,28 GB. Lo riporta Gaming Bolt.Il nuovo titolo sviluppato da Bethesda è un RPG open world quindi era lecito aspettarsi che le dimensioni del gioco sarebbero state considerevoli. In ogni caso, 45 GB non sono neanche tantissimi per un videogioco di questa ...

Fallout 76 : la versione Xbox One X avrebbe subito un downgrade grafico se confrontata con Fallout 4 : Ormai manca un mese all'uscita di Fallout 76 e molti fan del franchise sono desiderosi di averlo tra le mani. Dopo lo stress test che è stato condotto da poco per i giocatori Xbox One, è probabile che l'attesa sia ancora più incontrollabile, ma sembra che Bethesda abbia ancora bisogno di perfezionare il suo gioco.Infatti, come riporta Gamerant, sembra che Fallout 76 abbia subito un downgrade grafico rispetto al predecessore Fallout 4 su Xbox One ...

Red Dead Redemption 2 : svelato il peso della versione Xbox One : Stando a quanto riportato da Videogamer, Red Dead Redemption 2 peserà circa 88,57 GB su Xbox One, la conferma arriva direttamente dal Microsoft Store.Solo poche settimane fa è stato rivelato che gli utenti PlayStation 4 dovranno liberare ben 105 GB per ospitare l'attesissimo gioco ambientato nel selvaggio West. Lo store di Microsoft non specifica se il numero riguarda le dimensioni del download o le dimensioni dell'installazione.Read more…

Fallout 76 graficamente peggiore di Fallout 4 su Xbox One X? L’analisi tecnica : A un mese di distanza dal lancio di Fallout 76 è già arrivata una sorta di "accusa" di downgrade rispetto a Fallout 4. Di recente infatti è stata rilasciata una beta per la versione Xbox One. A realizzare lo strano confronto non è stato il primo che passa, ma gli specialisti di Digital Foundry. Il video della classica analisi tecnica può essere visionato in basso: hanno reso noto che Fallout 76, a differenza di Fallout 4, non è in grado di ...

Call of Duty : Black Ops 4 disponibile al download per Xbox One : Activision ha reso disponibile quest’oggi sul Microsoft Store il nuovo Call of Duty: Black Ops 4 che ritorna in chiave futuristico-contemporaneo per Xbox One, Xbox One S e Xbox One X. Descrizione Black Ops è tornato! Sviluppato da Treyarch, Call of Duty®: Black Ops 4 proietta la vendutissima serie di Call of Duty verso nuove vette d’eccellenza. Il titolo è fatto su misura per i milioni di appassionati di Call of Duty: Black Ops che ...

October 2018 Update : iniziato il rilascio per Xbox One : Mentre il roll-out di October 2018 Update per Windows 10 si trova ancora in una fase di completo stallo a causa di alcuni bug imprevisti, quello relativo alle console Xbox One è iniziato pochissime ore fa. Novità Dopo averli presentati all’E3 2017 e, successivamente, averli posticipati agli ultimi mesi di quest’anno, il Colosso di Redmond ha finalmente implementato i nuovi Avatar di seconda generazione. Questi sono stati creati da ...

Arriva l'aggiornamento di ottobre di Xbox One : i nuovi Avatar - Dolby Vision HDR e le altre novità : Tempo di aggiornamenti per l'universo Xbox One con l'update di ottobre che Microsoft sta diffondendo proprio in queste ore e che introduce delle novità soprattutto per quanto riguarda gli Avatar.Ci troviamo, infatti, di fronte al tanto atteso aggiornamento che il colosso di Redmond aveva annunciato ormai diverso tempo fa e che ora introduce degli Avatar molto più personalizzabili e caratterizzati da diverse opzioni aggiuntive. Sono presenti ...

Xbox One si aggiorna per tutti : Arrivano i nuovi Avatar : Microsoft ha reso finalmente disponibile per tutti i giocatori Xbox One, il nuovo aggiornamento di Ottobre che introduce delle novità interessanti, tra cui i tanto attesi nuovi Avatar, a seguire tutti i dettagli. Nuovo aggiornamento disponibile per Xbox One L’aggiornamento introduce quanto segue: Possibilità di creare nuovi Avatar personalizzati, da utilizzare come immagini giocatore, fotografabili in numerose pose e ...

Red Dead Redemption 2 : Gli Obiettivi Xbox One e Trofei PS4 tradotti in italiano : In data odierna sono trapelati in anticipo sulla rete, gli Obiettivi Xbox One e Trofei PS4 di Red Dead Redemption 2, come sempre li abbiamo tradotti per voi e ve li riportiamo di seguito. Red Dead Redemption 2: Tutti gli Obiettivi e Trofei Completa con successo una missione rivale online Raggiungi il 100% di completamento Scopri il destino di Marko Dragic Completa il capitolo 1 Recupera la scorta da 4 fattorie Survive 3 days holding a ...

Metal Gear Solid 2 e 3 disponibili tra i titoli retrocompatibili per Xbox One : I classici di azione stealth di Hideo Kojima, Metal Gear Solid 2 e 3, che arrivano nella forma di Metal Gear Solid HD Edition, sono gli ultimi titoli a far parte dell'elenco in continua espansione di Microsoft di giochi retrocompatibili per Xbox One.Come segnala Eurogamer.net, negli ultimi tempi abbiamo già visto alcuni titoli Konami retrocompatibili con Xbox One, come la collezione Silent Hill HD e Zone of Enders HD. Metal Gear Solid HD ...

Disponibile un bundle Xbox One X con Forza Horizon 4 e Forza Motorsport 7 : Se state pensando di passare ad Xbox One e non riuscite a decidervi forse questa nuova offerta potrebbe fare al caso vostro.Come riporta Gamingbolt, sul listino del rivenditore inglese Argos è apparso un interessantissimo bundle a tema racing. Questo pacchetto include una Xbox One X da 1TB più due codici per scaricare Forza Horizon 4 e Forza Motorsport 7. Il bundle è Disponibile in due varianti e potrete scegliere tra la console nera o bianca. ...

Microsoft Project xCloud - così i giochi Xbox One andranno su iPhone e Androdi - : Migliaia di giochi per Xbox One su smartphone e tablet in tutto il mondo: il progetto Microsoft Project xCloud prenderà il via nel 2019 Microsoft vuole portare i giochi per Xbox One sui dispositivi mobili: l'idea sarà messa in atto a partire dal prossimo anno con ...