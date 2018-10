X018 | Microsoft e Ubisoft annunceranno un nuovo Splinter Cell nel corso dell' evento?

Un nuovo Banjo Kazooie potrebbe essere annunciato durante l'evento X018 di Microsoft : Tra poche settimane, Microsoft ospiterà il suo primo evento X018 a Città del Messico, annunciando una serie di giochi per i possessori di Xbox One. E la compagnia potrebbe riservare alcune sorprese.Come riporta Comicbook, un fan di Rare che risponde al nome di VALEX ha recentemente pubblicato un'interessante teoria su Twitter nella quale si parla di un nuovo annuncio per la serie di Banjo Kazooie che potrebbe arrivare al l'evento di Microsoft il ...

X018 : Microsoft annuncia un nuovo evento dedicato al mondo Xbox : Nell'ultimo episodio Inside Xbox, Phil Spencer ha annunciato X018, la "celebrazione globale di tutto ciò che riguarda Xbox", un evento che si preannuncia pieno di notizie, anteprime e sorprese. In programma per sabato 10 novembre, alla quarta edizione di Xbox FanFest a Città del Messico, oltre 10.000 fan si riuniranno, ma non è necessario viaggiare fino in Messico per far parte di X018. Si potrà infatti seguire la diretta streaming e partecipare ...