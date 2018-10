WTA Mosca – Simona Halep annuncia il ritiro | ancora problemi alla schiena | Finals a

sportfair

(Di martedì 16 ottobre 2018)costretta a ritirarsi dVTB Kremlin Cup, il torneo WTA Premier che si svolgerà anei prossimi giorni: la tennista n°1 al mondo continua a soffrire diBrutte notizie per i fan di, particolarmente per quelli che la attendeva in Russia. La tennista romena è stata costretta adre il suodal tabellone principale della VTB Kremlin Cup, torneo WTA Premier dotato di un montepremi da 932.866 dollari, che si gioca sul veloce indoor di. Laalle prese con iche ne hanno funestato il finale di stagione, ha preferito ‘non correre rischi inutili’ concentrandosi sul pieno recupero in vista delle, attualmente a rischio: “volevo davvero giocare qui ama sfortunatamente la miami famale e non voglio prendere rischi che non sono necessari. Mentre ...