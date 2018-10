Windows 10 Mobile | Microsoft estende il supporto di Anniversary Update AGG 1 Anzi no

Windows 10 Mobile : Microsoft estende il supporto di Anniversary Update : La versione 1607 di Windows 10 Mobile conosciuta con il nome di Anniversary Update e rilasciata durante il mese di agosto del 2016 era inizialmente destinata ad essere dismessa alcuni giorni fa. Ciò di fatto non è avvenuto per il semplice motivo che Microsoft ha deciso inaspettatamente di estendere per la seconda volta di seguito il supporto per tale versione fino ad addirittura il 9 ottobre del 2019. Gli utenti che quindi hanno installato sul ...

Telegram Messenger si aggiorna per Windows Phone e Windows 10 Mobile : Breve comunicato per segnalarvi il rilascio su Windows Phone e Windows 10 Mobile di un nuovo aggiornamento numerato 3.4 per l’app di Telegram Messenger. Changelog ufficiale Barra con la qualità della connessione nelle chiamate. Nuova e migliorata libreria voip per le chiamate. Fix di bug e miglioramenti in generale. Link al download Telegram Messenger (Gratis, Windows Store) ?

Windows 10 Mobile Feature 2 : disponibile la build 15254.538 : Microsoft ha da poco rilasciato un nuovo aggiornamento cumulativo per tutti gli utenti Windows 10 Mobile Feature 2: ci riferiamo alla build 15254.538. Changelog Security updates to Internet Explorer, Windows Media Player, Microsoft Graphics Component, Microsoft Edge, Windows Kernel, Windows Storage and Filesystems, and Microsoft Scripting Engine. Downlaod Per installare subito la nuova build, è sufficiente andare nelle Impostazioni di Sistema ...

Microsoft To-Do si aggiorna per Windows 10 e Windows 10 Mobile [Insider] : Breve comunicato per segnalarvi il rilascio di un aggiornamento Insider su Windows 10 e Windows 10 Mobile per la UWP di Microsoft To-Do che arriva così alla versione 1.41.1810.1001. Novità Introdotta la sezione “Pianificato” che raggruppa tutte le attività con promemoria o scadenza pianificata. Nuova icona per le impostazioni. Aggiunto un nuovo collegamento alle opzioni dedicate alla penna. Fix di bug e miglioramenti in generale. Link al ...

Unigram si aggiorna per Windows 10 e Windows 10 Mobile : supporto account multipli : Breve comunicato per segnalarvi che Unigram, il client unofficial di Telegram più apprezzato sul Microsoft Store, si è appena aggiornato per Windows 10 e Windows 10 Mobile alla versione 2.0.1687. Novità supporto account multipli: ora è possibile utilizzare più account con numeri di telefono diversi tramite il menu hamburger. Adesso si possono finalmente cercare le chat durante l’inoltro di un messaggio. Le chiamate vocali e la risposta ...

Windows 10 Mobile : lo smartphone di Wileyfox torna in produzione con una forte richiesta : Il 30 agosto, tramite un articolo dedicato, vi abbiamo informato della cessazione delle vendite riguardo lo smartphone Windows 10 Mobile prodotto dalla piccola società inglese Wileyfox, una delle ultime ad aver scelto il sistema operativo Mobile targato Microsoft. A distanza di esattamente 20 giorni il device, ricordiamo dotato di uno Snapdragon 210, è tornato inaspettatamente disponibile sullo store con un costo ridotto a 79 sterline ma questa ...

Twitter PWA : rilasciato update lato server per Windows 10 e Windows 10 Mobile : Gli sviluppatori di Twitter hanno appena rilasciato per Windows 10 e Windows 10 Mobile un nuovo aggiornamento lato server dedicato alla Progressive Web App. Novità La nuova schermata di List info consente ora agli utenti di modificare rapidamente il nome dell’elenco o le impostazioni sulla privacy. Introdotta una nuova funzionalità che permette di aggiungere / rimuovere persone da / a più elenchi contemporaneamente. Adesso puoi fare ...

Microsoft ha fatto bene a dismettere Windows 10 Mobile? [Sondaggio] : [Aggiornamento1 19/09/2018] A distanza di 10 giorni vi riportiamo i risultati finali del sondaggio che ha raccolto più di 180 voti: Sì: 11 Assolutamente No: 144 Sì ma solo se commercializzerà Andromeda: 22 Si perchè in questo modo si è potuta concentrare nello sviluppo di app per Android e iOS: 3 Articolo originale, Se con Steve Ballmer il futuro di Windows 10 Mobile non è stato mai messo realmente in discussione, ...

MSFT Events : quando Microsoft pensa più ad Android e iOS che a Windows 10 e Windows 10 Mobile : Il fatto che Microsoft pubblichi ogni volta delle applicazioni per Android e iOS con uno sviluppo molto attivo ormai non ci sorprende da più di un anno data l’agonia di Windows 10 Mobile ma in questo caso la situazione sta, forse, sfuggendo di mano. Come ogni anno, la compagnia attualmente guidata da Satya Nadella terrà la conferenza Ignite dal 24 al 28 settembre informando i clienti business e gli amministratori IT delle novità in arrivo ...

Windows 10 Mobile Feature 2 : disponibile un nuovo aggiornamento cumulativo : Microsoft ha da poco rilasciato un nuovo aggiornamento cumulativo per tutti gli utenti Windows 10 Mobile Feature 2: ci riferiamo alla build 15254.530. Changelog Security updates to Internet Explorer, Microsoft Edge, Microsoft scripting engine, Microsoft Graphics Component, Windows media, Windows Shell, Device Guard, Windows datacenter networking, Windows kernel, Windows hyper-V, Windows virtualization and kernel, Microsoft JET Database Engine, ...

Windows 10 Mobile Fall Creators Update : disponibile un nuovo aggiornamento cumulativo : Microsoft ha da poco rilasciato un nuovo aggiornamento cumulativo per tutti gli utenti Windows 10 Mobile Fall Creators Update: ci riferiamo alla build 15254.530. Changelog Security Updates to Internet Explorer, Microsoft Edge, Microsoft scripting engine, Microsoft Graphics Component, Windows media, Windows Shell, Device Guard, Windows datacenter networking, Windows kernel, Windows hyper-V, Windows virtualization and kernel, Microsoft JET ...

Microsoft Store : risolto l’errore 0x800b0100 su Windows 10 e Windows 10 Mobile : Due giorni fa tutti gli utenti Windows 10 e Windows 10 Mobile hanno visto scaricare e installare dallo Store numerosissimi aggiornamenti relativi sia alle app di sistema che a quelle di terze parti come la PWA di Twitter. In realtà, diversamente da come ci si potrebbe aspettare, non si tratta di update pubblicati dagli sviluppatori che vanno ad aggiungere funzionalità o semplicemente a fixare alcuni bug bensì sono delle ricompilazioni ...

“Windows Mobile dismesso per errore. Android? Successo inevitabile” | LA VOCE DEL POPOLO : Qualche giorno fa vi abbiamo proposto un sondaggio interessante riguardo la dismissione di Windows 10 Mobile. Le opinioni riguardanti la scelta presa da Microsoft sono state molteplici, ma come ci aspettavamo tutti noi, la maggior parte di voi utenti non è stata affatto d’accordo con l’abbandono di Windows Mobile, voluto in primis da Satya Nadella. Ma come pensano gli utenti di tutto ciò? E soprattutto, quanto ha influito il Successo ...