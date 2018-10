Will e Grace 10×03 | il ritorno di Beverly e problemi di letto per la Adler

Will & Grace ritorna con matrimoni - David Schwimmer e le battute di Karen sull’Italia : Debra Messing e David Schwimmer Non tutti i revival riescono: i tempi cambiano e il pubblico spesso non apprezza. Non è il caso, però, di una delle serie più amate degli anni 90 e 2000. Will & Grace è tornato nella passata stagione televisiva con una nuova serie dopo più di un decennio, 11 anni per l’esattezza, da quella che sembrava la fine. Dopo aver ottenuto un discreto riscontro negli Stati Uniti, la serie è ricominciata lo scorso 4 ...

"C'è ancora bisogno di Will & Grace. E di difendere i figli" : Non la si vedeva sulle scene da un po' di tempo, ma ora Debra Messing, 50 anni appena compiuti e ben portati, torna in grande spolvero. In tv con il rinnovato Will & Grace, in Italia su Joy,, e al ...

«Will e Grace» - la parola a Debra Messing : «Abbiamo tutti bisogno di una buona risata» : Will e Grace: il ritornoWill e Grace: il ritornoWill e Grace: il ritornoWill e Grace: il ritornoWill e Grace: il ritornoWill e Grace: il ritornoWill e Grace: il ritornoWill e Grace: il ritornoWill e Grace: il ritornoQuesta intervista è tratta dal numero 39 di Vanity Fair in edicola dal 26 settembre al 3 ottobre 2018 «Ora che ci sono arrivata ne sono proprio convinta: i 50 sono i nuovi 30». Debra Messing ha festeggiato il compleanno il 15 agosto, ...

Will e Grace 10×02 : cambio look per l’avvocato (FOTO) : Will e Grace 10×02 andrà in onda sulla CBS l’11 ottobre 2018. “Where In The World is Karen Walker” mette l’accento sulla protagonista irriverente della sitcom. Le foto promozionali di Will e Grace 10×02 ci svelano però che anche l’avvocato ci riserverà qualche sorpresa. Il personaggio di Eric McCormack è pronto infatti a rivoluzionare il proprio aspetto. Nel secondo episodio lo troveremo sempre con il suo ...

Foto reunion di Will and Grace per i vent’anni della serie - la decima stagione in arrivo negli USA e Italia : reunion di Will and Grace in occasione dei vent'anni della serie: era il 21 settembre 1998 quando su NBC andò in onda il primo episodio dello show che avrebbe cambiato il modo di fare televisione. A distanza di undici anni dal finale originale, il cast è tornato in forma smagliante per altre due stagioni (la terza è già stata ordinata) e finora Will and Grace è uno dei pochi revival ad aver funzionato. Il merito va sopratutto al cast, Eric ...

Will & Grace compie 20 anni - 5 modi in cui ha cambiato la tv : La rappresentazione Lgbt+L'omosessualità non è il temaGuest star è belloIl politicamente (un po') scorrettoI revival ben fatti esistonoIl 21 settembre 1998 debuttava sul canale americano una serie tv comica destinata a cambiare il volto della televisione degli Stati Uniti e non solo: l’avvocato gay Will Truman (Eric McCormack) e la sua migliore amica, un’arredatrice d’interni ebrea di nome Grace Adler (Debra Messing), erano i ...

Will e Grace 10 : nuovo promo con tutte le new entry (VIDEO) : Will e Grace 10 ci ha appena regalato un nuovo promo. Aumenta sempre di più l’attesa per il ritorno della sitcom più amata degli ultimi decenni. I quattro protagonisti non saranno le solite star che vedremo nello show: come sappiamo sarà presente David Schwimmer al fianco di Matt Bomer e molti altri ancora. Il promo di Will e Grace 10 ci regala con un’unica carrellata tutto quello che ci aspetta nella decima stagione. Will e Grace 10 ...

Will e Grace 10×01 : … e adesso arriva Ross (VIDEO) : Will e Grace 10×01 trama e promo – Il primo episodio della sitcom andrà in onda sulla NBC il 4 ottobre 2018. “The West Side Curmudgeon” ci presenterà ancora una volta le solite tematiche ed anche le new entry della decima stagione. La trama di Will e Grace 10×01 non è ancora stata ufficializzata, ma abbiamo uno sneak peek davvero esilarante. Will e Grace 10×01 anticipazioni Parleremo già del matrimonio? ...

«Will e Grace» : chi si sposa nei nuovi episodi? : Il lancio del bouquet. Il momento clou per gli invitati single, quello in cui sperano di stringere un anello al dito una volta accaparratosi il mezzo, chi se n’è importa degli altri. Succede anche nel promo della decima stagione di Will e Grace, con Jack, Karen e i due protagonisti tutti alle prese con il placcaggio, con quell’unico barlume di felicità che potrebbe essere finalmente loro. Non ci vuole poi molto a capire che qualcuno ...

Will e Grace 10 - matrimonio in vista : chi si sposa? : Profumo di fiori d’arancio per la decima stagione di Will & Grace. Tornati in tv dopo 11 anni di stop, i 4 protagonisti hanno dimostrato di non essere mai usciti dal cuore dei loro fan tanto che la sit-com è stata rinnovata fino al 2020. E la seconda stagione revival, in onda dal 4 ottobre negli Stati Uniti, sembra promettere un bel matrimonio. “Essere single fa tanto stagione passata” recita infatti il promo che vede Will, ...

Nel promo di Will & Grace 10 i protagonisti tra torte e matrimoni : chi si sposerà? (video) : Campane a festa per un matrimonio nel promo di Will & Grace 10? Nel video rilasciato da NBC, i nostri protagonisti si trovano a un ricevimento nuziale e, nel momento in cui la sposa lancia il bouquet, i quattro e le damigelle corrono in massa per accaparrarsi il mazzo di fiori. Potrebbe trattarsi di un semplice promo se non fosse per la tagline finale: “Being single is so last season”, che tradotto più o meno significa "Essere single fa ...

Will & Grace 10 : le anticipazioni e gli spoiler : Will & Grace 10 ritorna in tv il 4 ottobre 2018, sulla NBC. I fan italiani dovranno aspettare un po’ prima di assistere alla versione doppiata degli episodi e le anticipazioni e gli spoiler emersi finora non aiutano di certo a tenere a freno la nostra ansia di rivedere ancora i nostri quattro protagonisti. Will & Grace 10 affronterà diverse novità, grazie ad alcune new entry importanti e ritorni significativi. Will & Grace 10 ...

Will & Grace 10 : ci sarà un matrimonio? (VIDEO) : Will & Grace 10 conferma il successo di una sitcom rivitalizzata dal ritorno in tv. Debra Messing e Eric McCormack, così come Sean Hayes e Megan Mullally forse non si aspettavano che la reunion televisiva avrebbe avuto un così forte successo. Questo tipo di eventi di solito delude i fan, ma non è il caso di Will & Grace 10. Il promo appena rilasciato dalla NBC non fa anzi che aumentare la speranza che il tempo trascorra in fretta e che ...

Will & Grace - tutti i dettagli sulla nuova stagione in arrivo : Anche se molti attendevano con ansia il suo ritorno, in pochi si aspettavano che Will & Grace, riapparso in tv a distanza di 11 anni rispetto alla sua ultima stagione nel 2006, potesse avere un tale successo. Con una media di quasi 9 milioni di spettatori negli Stati Uniti durante la prima stagione revival (la nona in totale), la sitcom su Will, Grace, Karen e Jack ha dimostrato di essere ancora in forma smagliante, accaparrandosi anche 5 ...