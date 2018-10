WEST SIDE STORY L' opera di Bernstein inaugura la stagione 2018-19 di Santa Cecilia

Antonio Pappano esalta «WEST SIDE Story» : Pare che la domanda più frequente rivolta al maestro Antonio Pappano in questi giorni riguardi la ragione di aver scelto un «musical» per aprire la nuova stagione di concerti dell'Accademia di Santa ...

Antonio Pappano dirige WEST SIDE Story : "Concerto puro con tutta la forza di Bernstein" : La stagione a Santa Cecilia si inaugura con la storia iconica di Giulietta e Romeo ambientata nel '900 a New York, ma senza balli

Musica : morto Otis Rush - creatore del 'WEST SIDE Sound' : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Liam Payne in trattative per un ruolo in 'WEST SIDE Story' - il nuovo film di Steven Spielberg : Quando Hollywood bussa alla porta, si corre a rispondere, vero Liam Payne ? Il cantante di " First Time " potrebbe presto debuttare nel mondo del cinema . via GIPHY The Sun riporta che, l'ex 1D sarebbe in trattative per un ruolo nel remake di Steven Spielberg del famoso musical West Side Story . Una misteriosa fonte ha infatti ...

"Il mio desiderio? Vivere a lungo con mia moglie e comporre musica - non per il cinema. Basta identificarmi con i WESTern di Leone" : A quasi novant'anni ha solo un desiderio: "Vorrei Vivere a lungo con mia moglie e poi comporre musica, non per il cinema". Ennio Morricone, celebre compositore e direttore d'orchestra, in un'intervista al Corriere della Sera, ammette di non essere stanco di dirigere, ma di aver deciso di smetterla con le colonne sonore per il cinema, troppo "faticose". L'unica cosa di cui davvero è stufo è quella di essere identificato ancora con i ...