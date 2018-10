Weekend tra borghi e città d’arte | il meglio ora è nelle Marche

Un Weekend di coreografie cult tra "MilanOltre" - improvvisazioni e performance : In attesa di 'Danae', il festival di performing arts più atteso dell'autunno che apre giovedì prossimo, arriva un weekend a tutta danza. All'Elfo , corso Buenos Aires 33, 20/28 euro, ci sono le ultime ...

Weekend tra sole e bombe d'acqua : Roma, 12 ott. (AdnKronos) - Tra sole e acquazzoni. Nel corso del Weekend la pressione aumenterà su gran parte d’Italia, consegnando bel tempo prevalente, ma la perturbazione che ha portato il maltempo al Nordovest creerà una bassa pressione sul medio-basso Tirreno. Sia sabato che domenica, avvisano

Weekend sui colli bolognesi (tra sogno e realtà) con Pupi Avati : Un Weekend a: I colli bolognesi (tra sogno e realtà) con Pupi Avati

Roma - rientra dal Weekend e trova la casa occupata : 'Le mie cose buttate in strada' : Il rientro dal weekend si è trasformato in un vero e proprio incubo per Paola Barzotti , 46 anni, da15 residente in un appartamento Ater di proprietà della Regione, nel quartiere Laurentino 38 di Roma ...

Classic Weekend di Misano : l’evento entra nel vivo : Vecchie signore in pista e fuori. entra nel vivo il Classic Weekend di Misano Premiazione del Garage Contest a Motodoc di Perugia. Presentata la pubblicazione di “Road Map” e subito dopo l’inaugurazione ufficiale della mostra dedicata al grande ‘RENZO PASOLINI. Dal 1938 moto e leggende del motociclismo’ E’ entrato nel vivo il Classic Weekend, la festa dedicata alle “vecchie signore” che hanno tracciato la storia del motociclismo in Italia ...

Con la Taurinense in Val Maira nel Weekend si riscopre il legame tra alpini e comunità : Un weekend di eventi per celebrare la presenza della Taurinense in Val Maira, in provincia di Cuneo. In occasione delle esercitazioni in valle delle penne nere della Brigata Alpina Taurinense, che nel ...

MotoGp Thailandia - Marquez : «Concentrati - sarà un Weekend importante» : BURIRAM - ' Dobbiamo rimanere concentrati e calmi, dato che sarà importante gestire bene il fine settimana, lavorando nel modo in cui siamo abituati a fare. sarà emozionante correre in Thailandia per ...

Un Weekend tra cavalieri - giochi e spettacoli : torna Pietrasanta Medievale : Mercatini ed accampamenti dalle 10.00 alle 24.00, intrattenimento no-stop dalle 17.00 alle 20.00 con danze medievali, duelli armati, sbandieratori, musici, falconieri e giochi di fuoco, spettacoli di ...

Tanti appuntamenti in provincia per trascorrere l'ultimo Weekend di settembre : Ultimo fine settimana per il mese di settembre. Ecco una carrellata degli appuntamenti in programma in provincia di Savona. Albenga: "Porte aperte al canile è un'occasione per venire a conoscere i ...

Allerta Meteo per l’Uragano Mediterraneo “Zorbas” : traiettoria shock per la Grecia - rischio catastrofe nel Weekend : Allerta Meteo – L’evoluzione dell’Uragano Mediterraneo “Zorbas” posizionato oggi sul mar Jonio, vicino all’Italia, ma diretto nel weekend verso la Grecia, ha assunto nelle ultime previsioni una traiettoria terribile proprio per la penisola ellenica, e in modo particolare per Peloponneso, Attica e isole Cicladi. La tempesta, infatti, si abbatterà direttamente sulla Grecia con venti impetuosi e piogge ...

Rugby - il palinsesto delle gare trasmesse in tv nel Weekend : Il palinsesto rugbistico vede al suo interno diversi eventi di rilievo nel weekend per quanto concerne il mondo del Rugby Si presenta ricco di appuntamenti ovali il palinsesto rugbistico del prossimo weekend. Si parte nella mattinata di domani con il consueto appuntamento oltre Oceano: alle 9.35 di venerdì 28 settembre Auckland e Otago si affronteranno nella sfida valida per la Mitre Ten Cup in diretta su Sky Sport Arena. In serata la ...

Weekend tra Basilicata e Campania : le tappe da non perdere : Q8 - il tour Porsche da Matera a Sorrento Lombardia, Veneto, Lazio e ora Basilicata e Campania: ha fatto rotta verso sud la nuova tappa del tour italiano di ...

Weekend tra i vigneti alla corte di Caterina de' Medici : Tenuta di Artimino, in Toscana

Montefalco - alla scoperta della vendemmia nel Weekend della 'Strada del Sagrantino' : ... 'In arrivo importanti investimenti' ← Perugia, la Guardia di Finanza celebra il Patrono nella Cattedrale di San Lorenzo Potrebbe anche interessarti Foligno, Festa Scienza e Filosofia, già 8mila ...