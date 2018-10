Watchmen | ecco la prima immagine della serie Hbo

wired

: #Watchmen: ecco la prima immagine ufficiale della serie tv! - 3cinematographe : #Watchmen: ecco la prima immagine ufficiale della serie tv! -

(Di martedì 16 ottobre 2018) Dopo mesi di indiscrezioni, supposizioni e anche qualche polemica, arriva ladi, l’adattamento seriale che la Hbo sta producendo a partire dal fumetto classico di Alan Moore e Dave Gibbons. Del progetto si occuperà Damon Lindelof, già uno degli autori di Lost e creatore di The Leftovers. Allatv è dedicato un nuovo account Instagram su cui si può vedere unafoto animata, sebbene piuttosto criptica. View this post on Instagram Who Watches The? #HBO A post shared by(@) on Oct 15, 2018 at 10:10am PDT Sebbene la didascalia sia molto familiare ai lettori dei fumetti (“Who Watches the?“), tutto ciò che vediamo è un personaggio in divisa da poliziotto con una maschera gialla. Niente immagini del Comico, di Rorschach o del Dr. Manhattan, insomma, figure che ...