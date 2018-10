Wall Street apre positiva | Dow Jones +0 | 84% | Nasdaq +0 | 99%

Goldman Sachs : titolo positivo nel pre-mercato a Wall Street dopo trimestrale : Movimenti positivi per Goldman Sachs nel pre-mercato, +1,4%, dopo la pubblicazione dei risultati trimestrali. Nel terzo trimestre dell'anno la banca statunitense ha registrato utili pari a 2,52 ...

Wall Street attesa in rialzo : Si attende un avvio al rialzo per la borsa di Wall Street , anticipata dai future che si muovono in territorio positivo. Il contratto sull'S&P500 guadagna lo 0,69%, quello sul Nasdaq segna un ...

A Wall Street torna l'incubo del Black Monday 1987 : Ma mentre la Bce procede ancora per gradi, la Federal Reserve, complice l'andamento dell'economia Usa in ripresa costante, potrebbe anche essere costretta ad accelerare il passo in particolare sul ...

Wall Street e la stagione trimestrali : attenzione operatori alta su Netflix - analisti - : A Wall Street la stagione delle trimestrali rimane in primo piano. Dopo i riscontri arrivati nelle ultime sedute da alcune big del comparto bancario, ieri è toccato a Bank of America,, oggi ...

Wall Street è in difficoltà e l'oro riprende la corsa : carlo alberto de casa Dopo mesi di oblio, l'oro è tornato nel mirino degli investitori, quasi all'improvviso. E non lo ha fatto in un momento casuale, ma proprio nel giorno in cui i listini americani ...

Manovra - Donald Trump e Wall Street pronti a sostenere il governo con l'acquisto di Btp : In mezzo a tante voci che alimentano un dannoso allarmismo, queste invece confermano la solidità dei fondamentali dell'economia italiana ', ha esultato su Facebook il presidente del Consiglio. 'L'...

Da Trump a Wall Street : soccorso Usa al governo : C' erano una volta i satanici Poteri Forti globalisti, come il Bilderberg o la perfida banca d'affari JP Morgan, quella che secondo Luigi Di Maio voleva "abolire la Costituzione" in Italia perché elogiava la riforma di Renzi.Altri tempi. Oggi a puntare tutte le sue carte sull'aiuto di JP Morgan o di autorevoli membri del Bilderberg, come il Ceo di Blackrock Larry Fink, è proprio il governo grillo-leghista di Giuseppe Conte. Mentre l'esecutivo ...

Stati Uniti : Wall Street chiude in positivo dopo due giorni di forti perdite : La stabilità dei principali indici ha permesso un respiro di sollievo dopo che i mercati azionari di tutto il mondo hanno registrato questa settimana le maggiori perdite da febbraio a causa di timori ...

Wall Street : seduta volatile chiude a +1 - 1% : Wall Street ha chiuso in deciso rialzo una seduta volatile dopo due giorni di perdite. L'indice Dow Jones si è apprezzato dell'1,1% fermandosi a quota 25.330,23 dopo essere andato brevemente in ...

Wall Street festeggia la earning season. Bene i titoli tech : Prosegue tonica la borsa di Wall Street che si rialza dopo le cadute dei giorni scorsi. Ad alimentare l'ottimismo tra gli investitori sono i conti migliori delle attese degli analisti annunciati da JP ...

Wall Street non basta all'Europa - Piazza Affari -0 - 52%. Lo spread sale a 309 : Le Borse europee, in rialzo per ampia parte della seduta dopo due sedute pesanti, hanno chiuso in calo. Wall Street, partita di slancio dopo il tonfo dei due giorni precedenti, riduce i guadagni, ma è sostenuta dalle trimestrali di JPMorgan e Citi. Mercati asiatici positivi dopo i dati sull'export cinese e le indiscrezioni su un possibile incontro Trump-Xi Jinping a fine novembre...

Borse europee perdono tono - Wall Street rimbalza con le banche : Le Borse europee, in rialzo per ampia parte della seduta dopo due sedute pesanti, rallentano il passo. Wall Street, partita di slancio dopo il tonfo dei due giorni precedenti, riduce i guadagni, ma è sostenuta dalle trimestrali di JPMorgan e Citi. Mercati asiatici positivi dopo i dati sull'export cinese e le indiscrezioni su un possibile incontro Trump-Xi Jinping a fine novembre. Più debole Piazza Affari, che si attesta poco sotto la ...

Brillante Wall Street. JP Morgan batte le attese : Partenza tonica per la borsa di Wall Street che tenta di rialzarsi dopo le cadute dei giorni scorsi. Ad alimentare l'ottimismo tra gli investitori sono i conti migliori delle attese degli analisti ...

Trimestrali al via a Wall Street : JPMorgan batte le attese - utili balzano del 24% : La stagione delle Trimestrali è ufficialmente partita negli Stati Uniti con i big del settore bancario. Prima dell'avvio delle contrattazioni a Wall Street sono arrivati i conti del terzo trimestre di ...