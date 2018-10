Volley | Mondiali Femminili | l' Italia cede alla Serbia ma non fa male

Volley femminile - Mondiali 2018. Davide Mazzani : “L’Italia ha costruito un’identità - ora in semifinale. Sylla out? Solo precauzione” : L’Italia oggi è incappata nella prima sconfitta ai Mondiali 2018 di Volley femminile, le azzurre si sono dovute inchinare contro la Serbia per 3-1 ma erano già certe della qualificazione alle semifinali della rassegna iridata. Di seguito le dichiarazioni rilasciate da alcuni protagonisti tramite la FederVolley. Davide MAZZANTI: “Arriviamo alla semifinale con l’idea di avere sperimentato in due giorni cosa vuole dire vivere il ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Pagelle Italia-Serbia 1-3 - Egonu segna a valanga - Pietrini risponde presente : Oggi l’Italia è incappata nella prima sconfitta ai Mondiali 2018 di Volley femminile, le azzurre sono state battute per 3-1 dalla Serbia ma erano già certe della qualificazione alle semifinali della rassegna iridata. Di seguito le Pagelle delle ragazze del CT Davide Mazzanti scese in campo oggi a Nagoya (Giappone). PAOLA Egonu: 7,5. Dopo lo show di ieri contro il Giappone, l’opposto si conferma il migliore terminale offensivo e ...

Mondiali Volley femminile - Italia in semifinale : possibili avversarie - c'è anche la Cina : La vittoria al tie-break contro il Giappone ha permesso alla Nazionale femminile di Pallavolo di qualificarsi alle semifinali dei Mondiali 2018 di volley [VIDEO]. Un'autentica impresa per le ragazze del commissario tecnico Davide Mazzanti, partite con il ruolo di outsider alla vigilia della competizione iridata e ora in lotta per un posto in finale. L'Italia in semifinale affrontera' una tra Cina e Olanda, entrambe qualificate alle Final Four ...

Volley - Mondiali 2018 : l'Italia cede alla Serbia ed è seconda nel girone : Arriva la prima sconfitta dell'ItalVolley, battuta 3-1 dalla Serbia, le azzurre terminano il girone al secondo posto e attendono l'Olanda oppure la Cina in semifinale.Si fermano a dieci le vittorie consecutive delle ragazze del ct Mazzanti, sconfitte dalla Serbia nella sfida che decideva il primo posto nel girone. Debacle tuttavia indolore, che non scalfisce in alcun modo le ambizioni nella competizione delle azzurre, che pagano lo sforzo della ...

Volley - Mondiali : Serbia-Italia 3-1 Adesso la vincente di Cina-Olanda : Serbia-Italia 3-1, 25-21, 25-19, 23-25, 25-23, Dopo 10 vittorie consecutive l'Italia perde contro la Serbia campione d'Europa in una partita che aveva un valore relativo, ma che comunque le serbe ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : chi affronterà l’Italia in semifinale? Avversaria da scoprire alle 12.20 : L’Italia si è qualificata alle semifinali dei Mondiali 2018 di Volley femminile grazie alla vittoria di ieri contro il Giappone, oggi le azzurre hanno poi perso contro la Serbia il match che valeva il primo posto nella Pool G della terza fase e ora attendono di scoprire l’Avversaria della semifinale che si disputerà venerdì 19 ottobre (orario da definire) a Yokohama (Giappone). La nostra Nazionale se la dovrà vedere contro la ...

Mondiali di Volley - Italia sconfitta dalla Serbia : A Nagoya l'Italia di Mazzanti è stata battuta per 3-1 dalla Serbia nei Mondiali femminili di Pallavolo. Una sconfitta indolore per le azzurre che si erano già qualificate per le semifinali, in cui affronteranno la Cina o l'Olanda. Le balcaniche vincendo l'incontro hanno ottenuto il primato del girone.Continua a leggere

LIVE Cina-Olanda Volley femminile - Mondiali 2018 in DIRETTA : l’Italia scopre la sua avversaria per la semifinale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Cina-Olanda, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. A Nagoya (Giappone) le due squadre sono già certe della qualificazione alle semifinali e si affrontano in un incontro che mette in palio il primo posto nella Pool H: chi vince affronterà la perdente di Italia-Serbia, chi perde se la dovrà vedere con la vincente della sfida tra le azzurre e le Campionesse d’Europa. Le due ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Italia-Serbia 1-3 - prima sconfitta per le azzurre. Boskovic fa la differenza : Arriva la prima sconfitta per l’Italia ai Mondiali 2018 di Volley femminile ma è una battuta d’arresto che non costa caro alla nostra Nazionale, già certa della qualificazione alle semifinali della rassegna iridata. Le azzurre vengono battute dalla Serbia per 3-1 (25-21; 25-19; 23-25; 25-23) e vedono interrompersi la striscia vincente fatta di dieci successi consecutivi: a Nagoya (Giappone) le ragazze del CT Davide Mazzanti si ...

Mondiali Volley 2018 – Ko indolore per l’Italia - la Serbia si impone 3-1 a Nagoya : La Serbia piega l’Italia, ma le azzurre di Mazzanti escono a testa alta con in mente solo la semifinale dei Mondiali di Volley 2018 Quasi un’amichevole, la partita tra Italia e Serbia di pallavolo femminile della Final Six dei Mondiali 2018 di Volley. Entrambe le squadre, dopo aver battuto le padrone di casa del Giappone, hanno staccato matematicamente il pass per le semifinali della rassegna iridata. Un match comunque ...

