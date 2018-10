Volley | Mondiale | la Serbia piega l' Italia 3-1 Ma le azzurre sono già in semifinale

Mondiale Volley : Italia-Serbia - le azzurre - con qualche riserva - perdono il 1° set : 'Si sono troppo stancate sul cemento di ieri': il Ct delle azzurre allora introduce qualche cambio nel primo set contro la Serbia. A riposo, finora, due big come Miriam Sylla e >Chrichella, entra lo ...

Volley - Mondiale - l'Italia sfida la Serbia : Italia e Serbia si stanno per sfidare a Nagoya nell'ultima gara di qualificazione, già certe di un posto in semifinale. 4-4 Ace Serbia 4-2 Ace Pietrini 1-1 l'Italia gioca con la Pietrini al posto ...

PAOLA ENOGU/ Video : la stella azzurra al Mondiale di Volley femminile : decisiva contro il Giappone : PAOLA ENOGU, stella azzurra al Mondiale di Volley femminile: decisiva nella vittoria al tie break contro il Giappone che ha lanciato l'Italia verso la semifinale(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 23:01:00 GMT)

Volley - l’Italia batte il Giappone e si qualifica per le semifinali del Mondiale di Pallavolo : L'Italia a Nagoya batte al tie-break il Giappone e si qualifica per le semifinali del Mondiale di Pallavolo femminile. Una grandissima vittoria quella delle azzurre che domani contro la Serbia si giocheranno il primato nel girone e che hanno riportato la nazionale tra le prime quattro. In semifinale anche l'Olanda e la Cina.Continua a leggere

Volley - Mondiale - l'Italia con il Giappone - alle 12.10 per la semifinale : Con un successo con qualsiasi punteggio Chirichella e compagne sarebbero già fra le prime 4 del mondo, prima ancora di giocare con la Serbia domani. Le semifinali si giocano venerdì, gli orari devono ...

Volley Mondiale Femminile Final Six : Italia - Giappone e Serbia (diretta Rai 2) : Dopo tre giorni di attesa la nazionale Italiana Femminile esordirà nella terza fase del Campionato Mondiale 2018, affrontando le padrone di casa del Giappone: ore 12.20 in diretta tv su RaiDue. Le ragazze di Davide Mazzanti, reduci da nove vittorie consecutive, lunedì e martedì (contro la Serbia) si giocheranno l’accesso alle semiFinali iridate che si svolgeranno a Yokohama (18-19 ottobre). Il primo ostacolo ...

Volley - Mondiale - De Gennaro : "Italia ha mostrato il proprio valore" : Quando arrivi tra le prime sei squadre al mondo è scontato che dovrai affrontare delle formazioni fortissime, speriamo con il nostro bel cammino di aver creato qualche preoccupazione alle avversarie ...

Volley - Mondiale : Italia-Usa 3-1 - nona vittoria e primo posto : Nel primo set l'Italia è quasi spaziale contro le campionesse del mondo in carica, Egonu ha un'efficienza dell'80%! Senza errori praticamente, la squadra di Karch Kiraly, giocatore del primo secolo ...

Volley - Mondiale : l'Italia mai così : nona vittoria e primo posto : Nel primo set l'Italia è quasi spaziale contro le campionesse del mondo in carica, Egonu ha un'efficienza dell'80%! Senza errori praticamente, la squadra di Karch Kiraly, giocatore del primo secolo ...

Volley - mondiale donne : Italia-Usa LIVE : Le statunitensi sono campionesse del mondo in carica: le azzurre giocano per il primo posto nel girone devono fare almeno due set. Segui qui la sfida Valeria Benedetti

Volley - le schiacciate di Paola : l'arma letale dell'Italia che sogna il Mondiale : ROMA - Centoquarantanove volte un pallone scagliato, murato o battuto da Paola Egonu è finito per terra, dall'altra parte della rete. Non è ancora la migliore attaccante del Mondiale , è terza nella ...

Volley - Mondiale - Italia-Russia 3-1 - azzurre alle Final Six : Italia-Russia 3-1, 22-25, 25-20, 25-18, 25-22, L'Italia si qualifica per la Top Six con una altra prova maiuscola: 8 gare e 8 vittorie. Questa forse la più bella di tutte perché arrivata in rimonta e ...

Volley - Mondiale - l'Italia non si ferma più : sesta vittoria : Italia-Azebaigian 3-0, 25-12, 25-19, 25-10, Italia come un rullo compressore non si ferma neppure nella seconda fase che al contrario inizia a mietere le prime vittime. Ma prima l'azzurro. Contro l'...

Volley - Mondiale femminile : i match dell'Italia nella seconda fase - sfide con Russia e Usa : I Mondiali 2018 di Volley femminile stanno regalando agli appassionati di pallavolo una grande Italia. La Nazionale azzurra si è infatti qualificata per la seconda fase del torneo iridato conquistando tutte e cinque le partite disputate in questo avvio di Mondiale. Le prossime avversarie che l'Italia affronterà nel turno successivo saranno USA, Russia, Thailandia e Azerbaigian. L'esordio avverrà domenica 7 ottobre contro le giocatrici azere, ...