Volley | Anna e le altre | un quartetto ' svezzato' a Casal de' Pazzi

Volley femminile - Mondiali 2018 : Paola Egonu in lotta per la classifica cannonieri! Miriam Sylla miglior attaccante - Anna Danesi prima nei muri : l’Italia vola : Paola Egonu è in piena lotta per vincere la classifica marcatrici ai Mondiali 2018 di Volley femminile. L’opposto dell’Italia ha infatti messo a segno 120 punti e occupa la quarta posizione nella classifica provvisoria ma ha ampie chance di scalare le posizioni: la tedesca Louisa Lippmann (140) e l’azera Polina Rahimova (132) dovranno infatti abbandonare la rassegna iridata mentre l’azzurra giocherà le Final Six (salvo ...

Mondiali Volley 2018 – Tutto pronto per Italia-Azerbaigian : Anna Danesi carica le azzurre : Mondiali femminili volley 2018: le azzurre pronte per la seconda fase, domani c’è l’Azerbaigian Dopo due giorni di stop la nazionale italiana femminile è pronta a riprendere il proprio cammino nel Campionato Mondiale 2018. Domani le azzurre nella prima giornata del secondo round (Pool F, Osaka) affronteranno l’Azerbaigian: ore 9.10, in diretta tv su RaiDue. L’obiettivo delle azzurre è quello di prolungare la striscia di cinque vittorie ...

Volley - Mauro Berruto contro Ivan Zaytsev? Il nuovo capitolo : “Siamo ingannati da comparsate tv - tatuaggi - coreografie in mezzo al campo” : Mauro Berruto contro Ivan Zaytsev, ennesimo capitolo di un “duello” che continua ormai da tre anni, dalle Final Six della World League 2015 in cui lo Zar e Dragan Travica (tra gli altri) generarono la celeberrima “Cacciata di Rio” che portò poi il coach torinese a rassegnare le dimissioni da CT della Nazionale Italiana di Volley maschile. Il 49enne è attualmente DT della nostra Nazionale di tiro con l’arco e punta ...