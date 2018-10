Vittoria Puccini sulla cover di Vanity Fair

vanityfair

: Ecco il manifesto di #CosaFaiACapodanno, opera di prima di Filippo Bologna, nelle sale dal 15 novembre con… - PACOCINEMA : Ecco il manifesto di #CosaFaiACapodanno, opera di prima di Filippo Bologna, nelle sale dal 15 novembre con… - comingsoonit : Cosa fai a Capodanno?, la commedia con Luca Argentero, Ilenia Pastorelli, Alessandro Haber, Vittoria Puccini, Isabe… - EloC16 : Le cose belle di Elisa di Rivombrosa: - Le musiche - Alessandro Preziosi - Vittoria Puccini - La villa - I vestiti… -

(Di martedì 16 ottobre 2018) L’attrice nasce a Firenze 18 novembre 1981 da papà avvocato, professore universitario di Diritto pubblico, e mamma insegnante. L’esordio è nel 2000, in Tutto l’amore che c’è di Sergio Rubini. «Studiavo e lavoravo nella moda per avere un po’ di soldi. Cercavano ragazze per un film: mi sono presentata». Il successo (grandissimo e improvviso) arriva a 22 anni, nel 2003, come Elisa di Rivombrosa (2003) Nella fiction è diretta da Cinzia Th Torrini, e ha al fianco Alessandro Preziosi, che diventerà suo compagno (fino al 2010) e padre di Elena, sua figlia. Nel 2009 Gabriele Muccino la sceglie insieme a Stefano Accorsi, Pierfrancesco Favino e Giorgio Pasotti per Baciami ancora. Modelli dichiarati: «Meryl Streep, Nicole Kidman, Marion Cotillard». Fa la madrina della 68ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Dal 2012 è didanzata con il ...