Vitalizi | via libera del Senato al taglio Di Maio | «Bye bye privilegi» | M5S festeggiano

Vitalizi - dopo 3 mesi anche il Senato dà via libera al taglio dei privilegi : Pd e Fi escono al momento del voto : Tre mesi dopo la Camera, anche il Senato ha dato il via libera al taglio dei Vitalizi. dopo le resistenze della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e i temporeggiamenti delle ultime settimane, anche Palazzo Madama ha approvato la delibera che interviene sul privilegio degli ex parlamentari: 10 i voti a favore e un astenuto, mentre i Senatori di Pd e Forza Italia sono usciti al momento del voto. “Detto, fatto”, ha ...

Vitalizi - al via discussione per il taglio anche al Senato. Questore M5s Bottici : “Testo Casellati diverso da quello di Fico” : Quasi tre mesi dopo che la Camera ha approvato il taglio dei Vitalizi per gli ex deputati, il Senato avvia l’iter in ufficio di presidenza. La presidente di Palazzo Madama Maria Elisabetta Alberti Casellati non ha mai nascosto le sue perplessità sull’intervento retroattivo e ha deciso di prendere più tempo rispetto ai colleghi di Montecitorio per elaborare il testo. Ora la Questore M5s Laura Bottici ha dichiarato che il documento ...

Senato - al via l'iter per il taglio dei Vitalizi : Dopo il parere positivo del Consiglio di Stato, il Senato si prepara a far partire l'iter per il taglio dei vitalizi, seguendo così l'esempio della Camera che aveva approvato la delibera di Roberto Fico lo scorso 12 luglio.Non è chiaro quale sarà il percorso che il Senato sceglierà di seguire, ma oggi la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati ha annunciato di aver convocato il Consiglio di Presidenza per il prossimo 3 ...