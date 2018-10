Vitalizi | Senato approva taglio

Anche il Senato taglia i Vitalizi. Di Maio : “Privilegio non esisterà più per nessuno” : Il Consiglio di presidenza del Senato ha approvato il taglio dei vitalizi già varato dall'ufficio di presidenza della Camera. Festeggiano il MoVimento 5 Stelle e Luigi Di Maio: "Detto, fatto. Promessa mantenuta. Bye bye vitalizi Anche per gli ex Senatori. Questo privilegio non esisterà più per nessuno".Continua a leggere

Vitalizi - dopo 3 mesi anche il Senato dà via libera al taglio dei privilegi : Pd e Fi escono al momento del voto : Tre mesi dopo la Camera, anche il Senato ha dato il via libera al taglio dei Vitalizi. dopo le resistenze della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e i temporeggiamenti delle ultime settimane, anche Palazzo Madama ha approvato la delibera che interviene sul privilegio degli ex parlamentari: 10 i voti a favore e un astenuto, mentre i Senatori di Pd e Forza Italia sono usciti al momento del voto. “Detto, fatto”, ha ...

La strategia di Lega e M5s per abolire i Vitalizi anche al Senato : "Siamo felicissimi": la senatrice grillina Laura Bottici, al termine del Consiglio di presidenza di Palazzo Madama, non nasconde la propria soddisfazione per l'esito della riunione. La maggioranza, infatti, trainata da M5s, è riuscita a imprimere un'accelerazione al percorso che dovrà portare anche il Senato a dotarsi di una delibera che tagli i vitalizi agli ex-parlamentari. Il risultato più importante, ...

Taglio dei Vitalizi : Casellati vince contro il Senato e ottiene gli arretrati del suo : Paradosso al Senato: mentre Maria Elisabetta Alberti Casellati dà il via libera ai tagli dei vitalizi, vince la causa contro Palazzo Madama e ottiene gli arretrati del suo. Oggi, mercoledì 3 ottobre, la seconda carica dello Stato presenterà in Consiglio di presidenza del Senato la delibera per tagliare le pensioni degli eletti, ma intanto non ha trascurato una vicenda a lei assai cara, ossia quella relativa agli arretrati del proprio ...

