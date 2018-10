Vitalizi | M5s esulta al Senato dopo il taglio Taverna | “Niente mal di pancia per la pace

Vitalizi : il Senato approva la delibera sui tagli. Esulta M5S : 'Promessa mantenuta' : Il consiglio di presidenza del Senato ha approvato la delibera sul taglio dei Vitalizi. "La delibera è stata approvata con 10 voti favorevoli, un astenuto e altri che non hanno partecipato al voto". A ...

Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Il piano M5s per tagliare i vitalizi regionali.

La strategia di Lega e M5s per abolire i Vitalizi anche al Senato : "Siamo felicissimi": la senatrice grillina Laura Bottici, al termine del Consiglio di presidenza di Palazzo Madama, non nasconde la propria soddisfazione per l'esito della riunione. La maggioranza, infatti, trainata da M5s, è riuscita a imprimere un'accelerazione al percorso che dovrà portare anche il Senato a dotarsi di una delibera che tagli i vitalizi agli ex-parlamentari. Il risultato più importante, ...

Vitalizi - al via discussione per il taglio anche al Senato. Questore M5s Bottici : “Testo Casellati diverso da quello di Fico” : Quasi tre mesi dopo che la Camera ha approvato il taglio dei Vitalizi per gli ex deputati, il Senato avvia l’iter in ufficio di presidenza. La presidente di Palazzo Madama Maria Elisabetta Alberti Casellati non ha mai nascosto le sue perplessità sull’intervento retroattivo e ha deciso di prendere più tempo rispetto ai colleghi di Montecitorio per elaborare il testo. Ora la Questore M5s Laura Bottici ha dichiarato che il documento ...

Castaldi - M5s - : taglio Vitalizi vicinissimo anche al Senato : Roma, 19 set., askanews, - 'Il taglio dei vitalizi anche per gli ex Senatori è ormai vicinissimo. L'audizione con il Presidente Inps Tito Boeri è stata positiva, abbiamo registrato un'ottima sintonia ...

Vitalizi - Boeri : “Riduce asimmetrie tra parlamentari e cittadini”. M5s : “Taglio vicino anche al Senato” : “La delibera sui Vitalizi va nella direzione di ridurre le asimmetrie nel trattamento fra i parlamentari e gli altri cittadini. Ma ci sono anche altre cose da fare: se passasse all’INPS la gestione dei Vitalizi sarebbe anche un’operazione di trasparenza”. A rivendicarlo è stato il presidente dell’Inps Tito Boeri, dopo l’audizione in Consiglio di presidenza del Senato. “Il taglio dei Vitalizi anche ...

M5S - stretta sulle Regioni : 'Tagliare i Vitalizi degli ex consiglieri o meno risorse' : Mantenere gli impegni tagliando gli sprechi. Questo il messaggio arrivato ieri dai vertici del governo giallo verde -Giuseppe conte, Luigi Di Maio e Matteo Salvini - al termine del vertice a palazzo ...

Comitato Cittadino a 5 Stelle anti Vitalizi - Cristiano Zanella : ' M5S PARTE CIVILE DOMANI Al Tribunale di Bolzano nel processo penale nei ... : Ad oggi sembra che la Regione non si costituisca PARTE CIVILE, fatto molto indicativo su come la questione vitalizi sia stata gestita dalla politica nostrana in modo perlomeno poco chiaro. * ...

Vitalizi - M5s contro i ricorsi : “Vergognosi”. Fico : “Andiamo avanti - rimediamo a ingiustizie” : Il M5s giudica "vergognoso" il ricorso presentato da oltre 700 deputati contro il taglio dei Vitalizi. Non si dice preoccupato il presidente della Camera, Roberto Fico: "È nel diritto degli ex parlamentari fare ricorso. Io sono orgoglioso di questa delibera, ripara ad una ferita che il Paese aveva dentro di sé, a delle ingiustizie".Continua a leggere