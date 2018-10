ilfattoquotidiano

: RT @radioanchio: H.7:35 Apertura sulla #manovra e il difficile rapporto tra Roma e #Bruxelles H.8:35 le modifiche alla #leggeFornero e #Quo… - Radio1Rai : RT @radioanchio: H.7:35 Apertura sulla #manovra e il difficile rapporto tra Roma e #Bruxelles H.8:35 le modifiche alla #leggeFornero e #Quo… - PaolaTavernaM5S : È un giorno migliore, un giorno in cui la politica si avvicina ai cittadini, il giorno delle promesse mantenute…il… - KiraGtx7 : Vitalizi, dopo 3 mesi anche il Senato dà via libera al taglio dei privilegi: Pd e Fi escono al momento del voto… -

(Di martedì 16 ottobre 2018) Trela Camera,ilha dato il viaaldeile resistenze della presidente delMaria Elisabetta Alberti Casellati e i temporeggiamenti delle ultime settimane,Palazzo Madama ha approvato la deche interviene sulo degli ex parlamentari: 10 i voti a favore e un astenuto, mentre iri di Pd e Forza Italia sono usciti al momento del voto. “Detto, fatto”, ha esultato il vicepremier M5s Luigi Di Maio su Instagram. “Promessa mantenuta. Bye byeper gli exri. Questoo non esisterà più per nessuno. Evviva”. “Abbiamo agito in tempi rapidissimi”, hanno dichiarato iri della Lega Paolo Arrigoni, Roberto Calderoli, Tiziana Nisini e Paolo Tosato, “per portare avanti una battaglia della Lega e per mantenere una promessa che le forze del Governo ...