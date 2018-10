Vitalizi | anche il Senato dà via libera al taglio dei privilegi | approvata la delibera

Vitalizi - anche il Senato pronto a tagliarli come alla Camera : anche il Senato è pronto a tagliare i Vitalizi. La maggioranza M5S-Lega ha votato mercoledì in Consiglio di presidenza a Palazzo Madama l'adozione come testo base della delibera adottata dalla Camera ...

La strategia di Lega e M5s per abolire i Vitalizi anche al Senato : "Siamo felicissimi": la senatrice grillina Laura Bottici, al termine del Consiglio di presidenza di Palazzo Madama, non nasconde la propria soddisfazione per l'esito della riunione. La maggioranza, infatti, trainata da M5s, è riuscita a imprimere un'accelerazione al percorso che dovrà portare anche il Senato a dotarsi di una delibera che tagli i vitalizi agli ex-parlamentari. Il risultato più importante, ...

Anche il Senato si prepara a tagliare i Vitalizi parlamentari : risparmi per 16 milioni all’anno : A breve Anche a Palazzo Madama i vitalizi potrebbero subire lo stesso tipo di ricalcolo retroattivo approvato mesi fa alla Camera.. La riunione dell’ufficio di presidenza che si è tenuta oggi ha stabilito che il testo base da cui partire è lo stesso di quello prodotto da Montecitorio e per venerdì 12 ottobre alle 12 è fissato il termino entro il quale dovranno pervenire le proposte di modifica.Continua a leggere

Vitalizi - al via discussione per il taglio anche al Senato. Questore M5s Bottici : “Testo Casellati diverso da quello di Fico” : Quasi tre mesi dopo che la Camera ha approvato il taglio dei Vitalizi per gli ex deputati, il Senato avvia l’iter in ufficio di presidenza. La presidente di Palazzo Madama Maria Elisabetta Alberti Casellati non ha mai nascosto le sue perplessità sull’intervento retroattivo e ha deciso di prendere più tempo rispetto ai colleghi di Montecitorio per elaborare il testo. Ora la Questore M5s Laura Bottici ha dichiarato che il documento ...

Castaldi - M5s - : taglio Vitalizi vicinissimo anche al Senato : Roma, 19 set., askanews, - 'Il taglio dei vitalizi anche per gli ex Senatori è ormai vicinissimo. L'audizione con il Presidente Inps Tito Boeri è stata positiva, abbiamo registrato un'ottima sintonia ...

Vitalizi - Boeri : “Riduce asimmetrie tra parlamentari e cittadini”. M5s : “Taglio vicino anche al Senato” : “La delibera sui Vitalizi va nella direzione di ridurre le asimmetrie nel trattamento fra i parlamentari e gli altri cittadini. Ma ci sono anche altre cose da fare: se passasse all’INPS la gestione dei Vitalizi sarebbe anche un’operazione di trasparenza”. A rivendicarlo è stato il presidente dell’Inps Tito Boeri, dopo l’audizione in Consiglio di presidenza del Senato. “Il taglio dei Vitalizi anche ...