VISTO DA SINISTRA L' alternativa al patto M5s-Lega c' è e si trova in Spagna

VISTO DA SINISTRA/ L'Italia "buona" è andata in piazza ma ha bocciato i suoi vecchi leader : piazza del Popolo ha dimostrato che l'opposizione c'è. Ma quella piazza non va usata per la rivincita di chi l'ha portata alla sconfitta. La leadership è all'anno zero. EUGENIO MAZZARELLA(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 06:02:00 GMT)LETTERA/ "Sui migranti il governo calpesta la Costituzione e la nostra democrazia", di E. MazzarellaRENZI E BERLUSCONI/ Le due "opposizioni" regalano vita lunga a M5s e Lega, di E. Mazzarella