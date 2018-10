Violentata dal papà per nove anni | l' incubo di una ragazzina Arrestato l' orco 45enne

Violentata e costretta a vedere film porno dal padre : la sconvolgente storia di Amanda : Per anni il padre l’ha Violentata mentre la costringeva a vedere film porno, Amanda ha trovato il coraggio di denunciare quell'uomo solo a distanza di anni. Ma l'orco è riuscito a scappare, prima di essere definitivamente condannato a 70 anni di carcere. E così la donna ha scelto di rivelare la sua terribile storia alla stampa.Continua a leggere

Stupro a Riccione - 22enne canadese entra nuda in ospedale/ “Violentata in spiaggia” : la ragazza è sotto choc : Stupro a Riccione? 22enne canadese entra nuda in ospedale: "mi hanno violentata in spiaggia", ma ci sono diversi punti oscuri nel suo racconto. Ora la ragazza è sotto choc(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 16:36:00 GMT)

Pescara - trovata morta dopo le dimissioni dall'ospedale. I familiari : «Violentata e uccisa» : «Il 30 agosto mia sorella era stata in ospedale e visitata da una dottoressa. Lei era conosciuta perché in cura per problemi psichiatrici, ma nessuno ci ha chiamato. Poi è andata...

Milano - 70enne Violentata al rientro dalla spesa : fermato 40enne - aveva già una condanna a 10 anni : Lo stupro il 21 settembre in Comasina. La persona in manette è romena, era uscito dal carcere da meno di due mesi

Trovata morta dopo le dimissioni dall'ospedale. I familiari : 'Violentata e uccisa' : 'Il 30 agosto mia sorella era stata in ospedale e visitata da una dottoressa. Lei era conosciuta perché in cura per problemi psichiatrici, ma nessuno ci ha chiamato. Poi è andata via e qualche ora ...

Bimba resta incinta - partorisce a 10 anni. Violentata dal fidanzato della mamma : lei sapeva e non ha detto nulla : Una Bimba di 10 anni è rimasta incinta e ha partorito un bimbo frutto delle numerose violenze sessuali subite dal fidanzato della mamma. La donna, che ha confessato, sapeva tutto ma non ha...

Roma - suora denuncia di essere stata Violentata dal frate psicologo che l'aveva in cura : Nel 2017, il papa lo aveva designato vescovo ausiliario a Palermo. Dopo poco, lui aveva rinunciato all'incarico per motivi che sono rimasti oscuri e ha continuato a dedicarsi soprattutto all'attivita di psicoterapeuta finché ora non è incappato in un nuovo, spinosissimo, incidente di percorso. Padre Giovanni Salonia, frate capuccino di 71 anni molto noto negli ambienti ecclesiastici, anche come psicologo e psicoterapeuta, avrebbe violentato una ...

Bimba di 6 anni Violentata nel bagno del ristorante : aveva sangue che le colava dall’inguine : I fatti sono avvenuti sabato in un ristorante di Pretoria, in Sudafrica. La giovanissima vittima sarebbe figlia di una cliente: aveva lasciato la piccola ai babysitter della struttura. Il presunto pedofilo, che ha rischiato il linciaggio dei presenti, è stato arrestato ed è sotto custodia.Continua a leggere

'Violentata dall'ex marito' - oggi la verità della donna in incidente probatorio. Ancora in carcere il 37enne : Racconterà questa mattina la sua verità. Sarà ascoltata in incidente probatorio, di fronte al gip Fabio Lombardo, la 27enne che lo scorso maggio denunciò l'aggressione, seguita da una violenza ...

Roma - barista Violentata e presa a morsi : uomo ricercato dalla polizia : L'ennesimo grave episodio di violenza sessuale [VIDEO] nei riguardi di una donna si è consumato nei giorni scorsi a Roma, precisamente a Monte Mario, nell'area nord-ovest della capitale. La vicenda si è verificata all'interno del suo locale, dove la donna è stata aggredita alle spalle da un uomo, un trentenne di origine tunisina, che si è abbassato i pantaloni e che l'ha massacrata di calci e pugni all'interno di uno sgabuzzino del bar per ...

Monte Mario - Violentata una barista : nordafricano ricercato dalla polizia : La denuncia di una 50enne : «Questa mattina sono stata vittima di un pesante tentativo di stupro nel bar, dove svolgo la mia attività. Ho avuto paura di morire. Un tunisino è entrato nel locale con i pantaloni calati, mi ha spinto nel magazzino, mi ha menato, quasi strappato un dito a morsi e ha provato a violentarmi. Mi sono ribellata. E alla fine è scappato. È stato un incubo durato un’ora».--È stata aggredita alle spalle, nel suo locale, da ...