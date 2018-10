Vieni da me Alda D’Eusanio racconta il suo dramma

people24.myblog

(Di martedì 16 ottobre 2018)D’Eusanio è stata ospite di Caterina Balivo nel programma “da me” e oltre are cosa fa oggi, ha ripercorso alcuni dei momenti piùtici della sua vita legati alla morte del marito nel 1999. Solo l’incontro con Giorgio le ha letteralmente salvato la vita: “Ci siamo incontrati quando io pesavo 36 chili – ha confessatoda me – Non mangiavo e non bevevo perché volevo morire perché mio marito era morto e io volevo andare con lui”. Chi è Giorgio? Un pappagallo che vive con la conduttrice: “Aveva bisogno di essere salvato perché non stava bene e ci siamo salvati a vicenda perché io per far mangiare lui, mangiavo anch’io” .