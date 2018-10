VIDEO Sky Sport e il servizio sulla ricerca per prevenire gli infortuni del professor

100x100napoli

: #UltimOra #manovra #DiMaio: non si tratta di una vera e propria manovra ma è un nuovo contratto e dimostra che le c… - SkyTG24 : #UltimOra #manovra #DiMaio: non si tratta di una vera e propria manovra ma è un nuovo contratto e dimostra che le c… - SkyTG24 : #UltimOra #manovra #Salvini: in manovra nessun aumento di tasse per gli italiani, manteniamo promesse fatte agli el… - SkyTG24 : #UltimOra Stati Uniti, morto Paul Allen, co-fondatore di Microsoft #canale50 -

(Di martedì 16 ottobre 2018) Skyha mandato in onda unpergliseguita da Antonio Giordano, coordinatore scientifico dello staff medico della SSC Napoli. Skyha sottolineato, nel, che il Napoli è la squadra con minoriin Serie A. IlGiordano ha spiegato come studia il DNA degli atleti: per vedere ildi Sky, ...