Viaggi La guida di GQ alle Seychelles

Shadow of the Tomb Raider Guida : Come sbloccare e usare il Viaggio Rapido : La mappa di Shadow of the Tomb Raider è generosamente grande, maggiore rispetto i prequel e Come sempre suddivisa in zone. Raggiungere manualmente alcune zone può risultare un’operazione molto longeva, per questo il team di sviluppo ha pensato bene di introdurre i tanto amati e noti viaggi rapidi. Come viaggiare rapidamente in Shadow of the Tomb Raider La prima volta che si porta a termine l’avventura bisogna spostarsi ...