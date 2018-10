Via libera alla manovra | quota 100 da febbraio

Trovato l'accordo tra Lega e M5S : Via libera del Governo alla manovra : Il Governo ha approvato la manovra, il decreto fiscale e il decreto di semplificazione. Al termine del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ha sottolineato che entro 24 ore il piano verra' inviato a Bruxelles. Nella manovra sono stati confermati reddito e pensione di cittadinanza, la modifica alla legge Fornero, la sforbiciata alle pensioni d’oro e la quota 100. I punti fondamentali della manovra economica La manovra economica è stata approvata ...

Trovato l'accordo tra Lega e M5S : Via libera del Governo alla manovra : Il Governo ha approvato la manovra, il decreto fiscale e il decreto di semplificazione. Al termine del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ha sottolineato che entro 24 ore il piano verrà inviato a Bruxelles. Nella manovra sono stati confermati reddito e pensione di cittadinanza, la modifica alla legge Fornero, la sforbiciata alle pensioni d’oro e la quota 100. I punti fondamentali della manovra economica La manovra economica è stata approvata ...

Manovra - c’è il Via libera del Governo : tutte le misure approvate : Non è stato un parto semplice, ma dopo intense ore di disaccordi, trattative e duelli (al velluto), il rispetto del contratto di Governo ha avuto la meglio e dal Consiglio dei ministri, nella tarda serata di ieri 15 ottobre, è nata la Manovra 2019. Sono stati approvati sia il Decreto fiscale sia la Legge di bilancio, al cui interno sono state confermate tutte le misure abbondantemente annunciate nei mesi precedenti agli italiani. L’intesa dunque ...

Conte : “Via libera a dl fiscale - ddl bilancio e decreto su semplificazione. Comunicazione a Bruxelles entro le 24” : “Via libera a dl fiscale e ddl bilancio. Manderemo il Draft Budgetary Plan a Bruxelles entro le 24 come previsto. E in più abbiamo approvato un ulteriore decreto legge sulla semplificazione”. E’ quanto dichiarato dal premier Giuseppe Conte nel corso della conferenza stampa al termine del consiglio dei ministri. “Manteniamo tutte le promesse, siamo molto soddisfatti, frutto di un lavoro meditato e di tanti ...

