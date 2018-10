VERTICE UE | CONTE “CONDIVISIONE DEI MIGRANTI” Ultime notizie | il premier sulla manovra

Manovra : nuovo VERTICE da Conte - Salvini e Di Maio al tavolo : Roma, 15 ott., askanews, - E' iniziato a palazzo Chigi il vertice collegiale sulla Manovra dal premier Giuseppe Conte e con il ministro dell'Economia Giovanni Tria. I due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio - che questa mattina non hanno partecipato alle riunioni - si sono seduti al tavolo del confronto. Le tensioni fra …

Dl fisco : nuovo VERTICE Conte-vicepremier : ... al tavolo con il premier Giuseppe Conte dovrebbero sedere i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini e il ministro dell'Economia Giovanni Tria, per trovare l'intesa politica in vista del varo in ...