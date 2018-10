Versace e gli altri marchi italiani acquisiti da gruppi stranieri

Donatella Versace : "Perché abbiamo venduto agli americani? In Italia non si è fatto avanti nessuno" : È uno dei più importanti marchi del lusso al mondo» e per la cui crescita assicura che ci saranno forti investimenti. Aperture di negozi dall'Europa al Giappone, fino alla Corea con l'obiettivo di ...

Versace venduta a Michael Kors - ora è ufficiale : in mano agli stranieri l’ennesimo storico marchio italiano : La casa di moda italiana Versace venduta per due miliardi di euro a Michael Kors: è solo l’ultimo di una lunga serie di brand italiani finiti in mano agli stranieri Versace? E’ l’ultimo tassello di una serie di marchi famosi italiani che nella moda è passato in mani straniere. Negli anni, Lvmh, il colosso francese che fa capo a Bernard Arnauld si è assicurato la marchigiana Berluti, Emilio Pucci, Fendi, Loro Piana, Aqua ...

Versace si spoglia del tricolore - passa a Michael Kors : Versace diventa una società straniera. Il gruppo americano di abbigliamento Michael Kors ha raggiunto un'intesa con la società fondata da Gianni Versace per rilevarne il controllo, come anticipato già ...

La Medusa passa agli americani : Versace vende a Michael Kors per due miliardi : Il gruppo Versace diventa americano. Dopo la stretta delle trattative nel fine settimana, ieri sera al termine di una riunione fiume che si è protratta fino a tarda sera sono arrivate le firme. E oggi è atteso l'annuncio: la casa di moda passa a Michael Kors Holdings, gruppo del lusso quotato a Wall Street che un anno fa era salito all’onore delle ...

Versace - Salvini : sono stufo che i marchi migliori vadano all'estero : Matteo Salvini tuona contro la vendita di Versace. 'Io vesto italiano, ma evito di dire il marchio altrimenti mi indagano per pubblicità occulta. sono liberista, ma sono stufo che i migliori marchi ...

Benedetta Barzini all'Huffpost : "Vendita toglie dignità a Versace e a un Made in Italy che non esiste più" : "La vendita di Versace? Mi dispiace molto, anche perché la collaborazione o la partnership sono sempre un vantaggio, mentre invece la vendita è sempre una sconfitta". A parlare così all'Huffpost è Benedetta Barzini, 75 anni, musa, modella, femminista, insegnante, giornalista o tutte queste cose insieme, volto della prima copertina italiana di Vogue (nel 1965), un'identità divenuta simbolo di imperfezione e ...

Versace - l'affarone della famiglia Rumors : ora tocca a Trussardi : Kors offre 2 miliardi per Gianni Versace Spa e la famiglia non può dire di no: i multipli sono molto elevati, anche se non toccano i massimi raggiunti pochi anni fa dalla cessione di Loro Piana a Lvmh. L’operazione potrebbe essere solo un ghiotto antipasto di un nuovo banchetto da parte di fondi e gruppi del lusso italiani e stranieri nel settore moda-lusso tricolore. I fari del mercato sono puntati su Trussardi, Les Copains e ...

Michael Kors compra Versace : agli americani il brand made in Italy : Un altro pezzo dell’eccellenza italiana finisce in mano straniera. Michael Kors compra Versace. La casa di moda italiana è stata comprata

Versace è degli americani : accordo per la cessione | Passa a Michael Kors per due miliardi di dollari : accordo fatto tra Michael Kors e Versace. Le parti stanno firmando i documenti dell'intesa. E' atteso un comunicato ufficiale nelle prossime ore. Donatella dovrebbe restare nella società.

Versace è degli americani : accordo per la cessione | Passa a Michael Kors per due miliardi di dollari : accordo fatto tra Michael Kors e Versace. Le parti stanno firmando i documenti dell'intesa. E' atteso un comunicato ufficiale nelle prossime ore. Donatella dovrebbe restare nella società.

Versace a Michael Kors per 2 miliardi - è fatta. La famiglia resta azionista : Passa di mano la maison Versace: Donatella e Santo hanno raggiunto un accordo per vendere la griffe al gruppo americano che ha da poco comprato il marchio di scarpe Jimmy Choo. Esce di scena il fondo Blackstone, mentre la famiglia Versace mantiene una quota di minoranza. Per martedì è previsto un incontro tra il management e i dipendenti della maison di moda nel quale dovrebbe essere ufficializzata la cessione...

Versace a Michael Kors - è fatta. La famiglia resta azionista : Passa di mano la maison Versace: Donatella e Santo hanno raggiunto un accordo per vendere la griffe al gruppo americano che ha da poco comprato il marchio di scarpe Jimmy Choo. Esce di scena il fondo Blackstone, mentre la famiglia Versace mantiene una quota di minoranza. Per martedì è previsto un incontro tra il management e i dipendenti della maison di moda nel quale dovrebbe essere ufficializzata la cessione...

DETTO FATTO/ Anticipazioni e ospiti 17 settembre : Bianca Guaccero accoglie Giusy Versace e Miriam Candurro : DETTO FATTO, Anticipazioni e ospiti 17 settembre: Bianca Guaccero e il suo alter ego accolgono l'attrice Miriam Candurro e la rappresentante della rinascita Giusy Versace.(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 04:20:00 GMT)

Matrimonio Chiara Ferragni e Fedez/ Tutti gli assenti celebri : da Mika a Paris Hilton e Donatella Versace : Matrimonio Chiara Ferragni e Fedez: come in una favola moderna, gli sposi si sono scambiati delle splendide promesse d'amore che emozionanto gli ospiti e il web.(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 12:29:00 GMT)