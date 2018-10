Venerdì per le azzurre la semifinale con la Cina

Mondiali di Volley - primo ko - indolore - per l'Italia : Venerdì la semifinale : Torino - Le azzurre del Volley non sono più imbattute. Ma quella subita dalla Serbia dopo dieci vittorie consecutive è una sconfitta innocua, foto, : l'Italia di Davide Mazzanti si era già guadagnata ...

Sciopero Rai - saltano alcuni programmi. A cominciare da Venerdì 12 ottobre : Sciopero Rai saltano alcuni programmi. L’agitazione prevista per oggi e domenica 28 è stata annunciata nei giorni scorsi .“venerdì 12 ottobre sciopereranno le lavoratrici e i lavoratori del settore allestimento studi della Rai di Roma”. Così, in una nota, Dino Oggiano, segretario della Slc Cgil di Roma e delLazio. “Lo Sciopero, proclamato dalla Rsu di Produzione TV Rai di Roma, – continua – ha lo scopo di sensibilizzare l’azienda e ...

Venerdì 12 ottobre 2018 : stasera in Tv Tale e quale Show - Criminal Minds - Solo e Insieme per forza : In un mondo in cui i pregiudizi dei ricchi nei confronti dei poveri sono radicati e difficili da estirpare, per il giovane povero l'unica possibilita' per stare a corte e' quella di seguire i ...

Ecco i regali per il Vodafone Happy Friday di domani Venerdì 12 ottobre : domani sarà venerdì e questo vuol dire che ci saranno dei nuovi regali per i clienti Vodafone grazie al programma a premi Vodafone Happy Friday lanciato un bel po' di tempo fa. L'articolo Ecco i regali per il Vodafone Happy Friday di domani venerdì 12 ottobre proviene da TuttoAndroid.

Allerta Meteo - la Protezione Civile lancia un nuovo allarme per Venerdì 12 Ottobre : criticità “Arancione” nel Lazio e in Sicilia : Allerta Meteo – Ancora condizioni di spiccata instabilità, in particolare sulle nostre regioni occidentali. I fenomeni Meteo, impattando sulle diverse aree del paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di Allerta consultabile sul sito del Dipartimento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la ...

Venerdì 12 ottobre ci sarà uno sciopero dei trasporti a Roma : Durerà 24 ore e riguarderà i dipendenti di Atac e Cotral, ma ci saranno le solite fasce di garanzia The post Venerdì 12 ottobre ci sarà uno sciopero dei trasporti a Roma appeared first on Il Post.

Meteo Roma : Le previsioni per Venerdì 12 ottobre 2018 : Meteo Roma. Nella Capitale è previsto tempo stabile al mattino ma con nuvolosità irregolare in transito. Nel Lazio uvolosità irregolare in transito su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio. Meteo Roma: Le previsioni per domani venerdì 12 ottobre 2018 Tempo stabile al mattino ma con nuvolosità irregolare in transito, asciutto anche nelle ore pomeridiane con nubi sparse e schiarite. Ampi spazi di sereno dalla serata. Temperature ...

Le previsioni meteo per Venerdì 12 ottobre : Soleggiato al nord, qualche residua pioggia al Centro e temporale sulla Sicilia, Sardegna in miglioramento dopo le forti piogge di mercoledì e giovedì The post Le previsioni meteo per venerdì 12 ottobre appeared first on Il Post.

Uno sciopero generale è stato indetto per Venerdì 26 ottobre : I sindacati di base invitano a scendere in piazza i lavoratori di tutti i comparti e categorie pubbliche e private...

Cotral : Trasporti - Venerdì sciopero di 24 ore e servizio a rischio : Roma – Cotral ha informato che venerdi’ 12 ottobre le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti hanno proclamato uno sciopero di 24 ore con astensione dalle prestazione lavorative dalle ore 8.30 alle ore 17 e dalle ore 20 a fine servizio. L’organizzazione sindacale Faisa Cisal ha proclamato uno sciopero di 24 ore con astensione dalla prestazioni lavorative dalle ore 00.01 alle ore 5.29, dalle ore 8.31 alle ore ...

Roma : Venerdì sciopero dei trasporti - a rischio bus e metro : Roma – Venerdi’ 12 ottobre trasporto pubblico a rischio a Roma per lo sciopero di 24 ore indetto in Atac dal sindacato Cambia-Menti M410, e per quello di 4 ore indetto da Cgil, Cisl e Uil che interessera’ le linee periferiche gestite dalla societa’ Roma Tpl. Per quanto riguarda l’Atac, l’agitazione coinvolgera’ bus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Civitacastellana-Viterbo, Roma-Lido e ...

Venerdì studenti in piazza in tutta Italia per un 'vero cambiamento' : E' fissata a Venerdì 12 ottobre la prima mobilitazione studentesca di quest'anno scolastico. "Serve una scossa!", è lo slogan scelto per l'iniziativa organizzata dalla Rete della Conoscenza. Da Milano ...

Venerdì culturali per chi ama l'arte la storia e la scienza : Poi toccherà alla scienza con Alessandro Delibori e il bello della matematica , 12 aprile, . Infine ci si soffermerà sul territorio con Maurizio Delibori che parlerà del lago di Garda tra mito e ...

Roma : sciopero 24 ore Cotral il prossimo Venerdì : Roma – Cotral informa che il prossimo 12 ottobre 2018 le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti, hanno proclamato uno sciopero di 24 ore con astensione dalle prestazione lavorative dalle ore 08:30 alle ore 17:00 e dalle ore 20:00 a fine servizio.L’organizzazione sindacale Faisa Cisal ha proclamato uno sciopero di 24 ore con astensione dalla prestazioni lavorative dalle ore 00:01 alle ore 5:29, dalle ore 8:31 alle ...