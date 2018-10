optimaitalia

: Vecchie chat #WhatsApp scomparse? Ecco quali conversazioni coinvolge il nuovo bug - OptiMagazine : Vecchie chat #WhatsApp scomparse? Ecco quali conversazioni coinvolge il nuovo bug - Leaslaugh_ : Sto ritrovando screen di chat vecchie e avrei preferito morire piuttosto che rileggerle - isabeIvargas : è un'ossessione, cancello anche le chat vecchie... -

(Di martedì 16 ottobre 2018) Magari non se ne saranno accorti in molti ma lesonoper alcuni, almeno nella versione dell'applicazione di messaggistica per utenti Android. Parliamo dimolto datate a cui qualcuno di certo non fa più caso ma l'anomalia esiste per coloro che, al contrario e per qualsivoglia motivo, devono risalire a qualche nota testuale o anche vocale lontana nel tempo.Ad accorgersi per primi dei problemi con lesono stati gli esperti di XDA-Developers che, in uno specifico thread del loro forum, hanno sollevato la questione già negli scorsi mesi. Ora il leaker @WABetaInfo ha confermato proprio quanto già messo in luce nella discussione online: lepiùtendono a scomparire e non c'è alcun modo di recuperarle neanche chiedendo l'invio dellaappunto via mail.A quando risalgono le...