Valeria Golino | “Il dolore è un' opportunità | ma non lasciateci soli Scamarcio? Siamo

Euforia - una clip dal nuovo film di Valeria Golino : Matteo (Riccardo Scamarcio) è un giovane imprenditore di successo, spregiudicato, affascinante e dinamico. Suo fratello Ettore (Valerio Mastandrea) vive ancora nella piccola cittadina di provincia dove entrambi sono nati e insegna alle scuole medie. È un uomo cauto, integro, che per non sbagliare si è sempre tenuto un passo indietro, nell’ombra. Sono due persone all’apparenza lontanissime. La vita però li obbliga a riavvicinarsi e una situazione ...

Euforia di Valeria Golino : Proiezioni Roma e Milano e Conferenza Stampa Roma : MARTEDÍ 16 OTTOBRE – Roma – Cinema Caravaggio – Via Giovanni Paisiello, 24 ore 10.30 PROIEZIONE Stampa (115′) – A seguire

Scamarcio e Mastandrea fratelli diversi nel film di Valeria Golino 'Euforia' : Ettore e Matteo sono fratelli ma non potrebbero essere più diversi: Matteo, Riccardo Scamarcio, guarda il mondo dall'alto del suo attico, è un narcisista che coltiva la distrazione e lo fa con il ...

LA NOTTE DI ANDREA BOCELLI/ Concerto : diretta e ospiti - Valeria Golino e Catherine Deneuve (Arena di Verona) : La NOTTE di ANDREA BOCELLI, Concerto evento dall'Arena di Verona, in onda in prima serata su Raiuno. conduce Milly Carlucci. diretta e tutti gli ospiti.(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 22:27:00 GMT)

Valeria Golino : «Grazie a Valeria (Bruni Tedeschi) ho superato le mie paure»

Valeria BRUNI TEDESCHI A VENEZIA 75/ Dal red carpet a I Villeggianti : Scamarcio e la Golino di nuovo insieme : VALERIA BRUNI TEDESCHI presenta il film 'I Villeggianti', nella categoria fuori concorso alla Mostra del Cinema di VENEZIA. Nel cast anche VALERIA Golino e Riccardo Scamarcio.(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 14:07:00 GMT)

Alice Campello - Valeria Golino - Carla Bruni Tedeschi e le altre : sul red carpet di Venezia sfila la bellezza ma non mancano gli 'intrusi' : È il giornod ell'eleganza e della bellezza a Venezia: sul rted carpet sfilano Alice Campello, moglie di Alvaro Morata , e neo mamma bis - GUARDA , , Valeria Golino, Valeria Bruni Tedeschi… ma ...

Valeria Golino e Riccardo Scamarcio insieme (di nuovo) a Venezia : Valeria Golino e Riccardo Scamarcio tornano a Venezia per presentare un nuovo film, anche se la loro relazione, durata oltre dieci anni, è ormai finita. I due attori, nonostante la rottura, sono rimasti in buoni rapporti e sono stati scelti da Valeria Bruni Tedeschi per recitare nel film Les Estivants – I villeggianti, presentato nel corso della Mostra del Cinema di Venezia. La pellicola, che racconta l’estate di una regista in una ...

La nuova fidanzata di Riccardo Scamarcio è identica a Valeria Golino : Riccardo Scamarcio volta pagina dopo la fine dell’amore con Valeria Golino. La nuova fidanzata è Angharad Wood ed è identica alla sua ex. La coppia è uscita allo scoperto dopo mesi di frequentazione ed è stata paparazzata in giro per le vie di Firenze, fra cenette romantiche, shopping e acquisti in libreria. I due ormai sono inseparabili e Riccardo Scamarcio, dopo la lunghissima relazione con la Golino, sembra aver finalmente ritrovato il ...

